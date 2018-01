Trump je tak hrozný, jak jsme čekali. Amerika ale stále má naději, píše nobelista Krugman

Za událostmi roku 2017 ve Spojených státech se v komentáři deníku New York Times ohlíží držitel Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman. Ve svém textu píše, že podobně jako on i mnoho dalších přivítalo rok 2017 s očekáváním toho nejhoršího. A pesimistická očekávání se prý v mnoha ohledech potvrdila, cituje Krugmana pořad Svět ve 20 minutách Českého rozhlasu Plus. New York 17:30 1. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Zdroj: Reuters

Donald Trump se podle Krugmana ukázal tak hrozným prezidentem, jak bylo možné očekávat. Den za dnem šéf Bílého domu prokazuje, že je až žalostně nezpůsobilý pro výkon svého úřadu. A to jak morálně, tak intelektuálně.

Ve své kritice se Krugman věnuje také Republikánské straně. Ta se prý vyjevila ještě hůře, než mohl predikovat. A to včetně těch republikánských politiků, které je možné označit za umírněné.

Komentátor podotýká, že na základě letošního vývoje je jasné, že jsou republikáni stranou složenou z „cynických aparátčíků“, kteří jsou ochotní prodat každý princip i každý kousek své vlastní důstojnosti výměnou za prosazení daňových škrtů zvýhodňujících movité sponzory.

Na paškál si Paul Krugman bere také konzervativní média, která se prý vzdala jakékoliv snahy alespoň předstírat pokus o přinášení skutečných informací. Světoznámý ekonom tvrdí, že některá z nich – aniž by je jmenoval – se stala pouhými „orgány propagandy vládnoucí strany“.

Odpor pokračuje

I přesto ale autor komentáře do nového roku vstupuje s pocitem naděje. Jeho optimismus pramení ze skutečnosti, že se údajně desítky milionů Američanů nevzdaly a bojují dále. Tento zápas zdaleka nekončí, upozorňuje Krugman, který v dalších řádcích objasňuje, v čem souboj vlastně spočívá.

Spojené státy se podle něj ještě pořád mohou stát dalším Maďarskem nebo Tureckem. Tedy státy, které si drží formální znaky demokracie, ale zároveň při vládnutí praktikují autoritářské postupy. V případě USA se toto ale nestane tak rychle, jak se mnoho lidí včetně Krugmana obávalo, dočteme se v jeho textu.

A dovolá se komentátorského kolegy Davida Fruma, podle kterého se příklon k autoritářství stane nezvratným ve chvíli, kdy „se lidé uzavřou do svých soukromých životů, když se kritika stane méně hlasitá, když se rozšíří cynismus“. K tomu zatím nedošlo, pochvaluje si Krugman.

V newyorských Timesech k tomu píše, že místo rezignace došlo v Americe ke vzniku velmi energického hnutí odporu. Tento vzdor se zcela jasně projevil v den, kdy se Donald Trump ujal svého úřadu.

Krugman v tomto smyslu upozorňuje na početné demonstrace žen, které se konaly 21. ledna a zároveň na malou účast lidí na inauguraci nového prezidenta. „Pokud americká demokracie přežije hroznou současnost, jsem pro to, abychom z ušatých růžových pokrývek hlavy udělaly symbol šance Američanů zbavit se zla,“ uvádí laureát Nobelovy ceny s narážkou na čepice, které ženy z hnutí Pussyhat Project nosí. Skupina se angažuje v otázkách spojených s rovností žen a mužů, lidských práv a boje proti nenávisti a xenofobii.

Protesty proti rozhodnutí Donalda Trumpa | Zdroj: Reuters

Amerika v ohrožení

Odpor vůči nové administrativě a Trumpovi lednem ale nekončil, podotýká Krugman. A vypočítává davy protestujících, které prý na diskuzích s politiky po celé zemi daly republikánským zákonodárcům jasně najevo nesouhlas s rušením zdravotní reformy Obamacare bývalého prezidenta Baracka Obamy.

A pokud by někdo pochyboval, že se nahlas projevený odpor lidí v ulicích změní v politickou akci, nedávný vývoj pochybovače umlčel. Krugman v tomto smyslu poukazuje na úspěch demokratických kandidátů v nedávných volbách ve Virginii a tradičně republikánské Alabamě.

„Musí být ale jasné, že Amerika, jak ji známe, je stále ve smrtelném nebezpečí,“ varuje komentátor před přílišným optimismem. Republikáni stále ovládají všechny páky federální vlády. A zároveň prý nikdy v historii nebyly Spojené státy řízené méně důvěryhodnými osobami.

To podle Paula Krugmana platí i pro samotného prezidenta Trumpa, u kterého nachází diktátorské sklony a neúctu k demokratickým tradicím, normám a zvyklostem. Sklon k autoritářským praktikám údajně platí také pro republikány v Kongresu, kteří opakovaně a znovu prokazují, že se ve svých plánech a činech nehodlají nechat nikým a ničím omezovat.

Semknutí republikáni

Americký nobelista argumentuje podporou, které se Donaldu Trumpovi od republikánských zákonodárců dostalo pro jeho činy. Mezi ně počítá podněcování rasové nenávisti, údajnou snahu obohatit přátele a podporovatele současného šéfa Bílého domu a pokusy omezit a kontrolovat americké ministerstvo spravedlnosti a FBI.

Krugman si myslí, že v poslední době dochází k novému vývoji. Čím hůře na tom Donald Trump je, tím více ho Republikánská strana podporuje. I někdejší odpůrci nového prezidenta, včetně senátora Johna McCaina, prý mlčí a nevyhranili se ani proti schválené daňové reformě, kterou autor označuje za „hrůznou a děsivou“.

A proto prý není možné spoléhat na svědomí republikánů a na to, že by snad Trumpovi odpůrci americký systém a jeho hodnoty ochránili. Zejména je nutné neočekávat příliš od vyšetřování údajného ruského vměšování do amerických prezidentských voleb.

Ať totiž zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller zjistí cokoliv, republikánská většina v Kongresu podpoří svého prezidenta a bude pokračovat ve chvalozpěvu na adresu šéfa Bílého domu. I kdyby to mělo znamenat do nebe volající nerespektování spravedlnosti. Jinými slovy, dokud Republikáni kontrolují Kongres, systém ústavních kontrol a pojistek nic neznamená, má jasno Krugman.

Proti Trumpovi se protestovalo také v centru Jakarty. | Zdroj: Reuters

Nenapravitelně zkorumpovaní

A tak prý budoucnost Spojených států závisí na americkém lidu. Američané by o sobě měli dát znovu vědět v ulicích a jasně se vyjádřit u volebních uren. Komentátor nicméně přiznává, že se bude jednat o velmi těžký boj.

Připomíná, že Donald Trump sice v prezidentských volbách nezískal většinu hlasů, ale na základě volebního systému i tak zvítězil. Ani volby do Sněmovny reprezentantů v polovině Trumpova mandátu nebudou podle Krugmana spravedlivé, protože nečestné praktiky a soustředění demokratických voličů v městských oblastech vytváří situaci, ve které by demokraté mohli získat velkou většinu hlasů, a přesto nezískat v dolní komoře majoritu.

Americký ekonom dovozuje, že i pokud by se voliči účinně postavili proti lidem, kteří jsou v současné době u moci, k obnovení základních amerických hodnot bude nutné ujít ještě dlouhou cestu. Americká demokracie totiž podle něj potřebuje dvě slušné a počestné strany, ale ta Republikánská se autorovi jeví jako nenapravitelně zkorumpovaná.

Takže i pokud se vše bude vyvíjet tím nejlepším možným způsobem, návrat k národu, jakým Američané byli a být mají, bude trvat dlouho, tvrdí autor. „Přesto ale vše vypadá lépe než před rokem a nic ještě není ztraceno,“ konstatuje Paul Krugman v deníku New York Times.