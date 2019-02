Vyšetřovatelé žádají pro exšéfa Trumpovy kampaně Manaforta pětadvacetiletý trest a pokutu 500 milionů

Prokurátoři pracující pro zvláštního vyšetřovatele amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Roberta Muellera žádají u soudu ve Virginii pro bývalého šéfa volebního štábu Donalda Trumpa Paula Manaforta 19,6 až 24,4 let vězení a pokutu od 50 000 do 24 milionů dolarů (1,13 až 545 milionů korun). Informovala o tom v sobotu agentura Reuters. Washington 7:28 16. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý šéf prezidentské kampaně Donalda Trumpa Paul Manafort. | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

Soud shledal Manaforta vinným loni, obvinění se týkala jeho finančních aktivit z doby, kdy pracoval ve prospěch někdejšího proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče.

V paralelně vedeném procesu soud ve Washingtonu ve čtvrtek oznámil, že Manafort úmyslně lhal vyšetřovatelům a federální porotě v případu údajného vměšování Ruska do voleb v USA. To by mohlo mít vliv i na rozhodnutí soudu ve Virginii, uvedl už dříve tamější soudce Selby Ellis, který vynesení rozsudku, původně plánované na 8. února, odložil.

Vyšetřovatel Mueller prověřuje ruskou roli v amerických prezidentských volbách a své pátrání zaměřil na někdejší Trumpův štáb. Trump spolupráci s Ruskem odmítá a vyšetřování označuje za hon na čarodějnice. Stejně tak vměšování do amerických voleb popřelo i Rusko.

Žádný z Manafortových případů s prezidentskou kampaní nesouvisel, Mueller ale zločiny odhalil v rámci vyšetřování ruské kauzy.