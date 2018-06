Bývalý šéf Trumpovy kampaně míří za mříže. Soudkyně zrušila jeho kauci

Americký soud v pátek poslal do vazební věznice lobbistu Paula Manaforta, bývalého šéfa volebního štábu Donalda Trumpa. Oznámila to agentura AP. Soudkyně Amy Bermanová Jacksonová vzhledem k novým obviněním zrušila podmínky kauce, a Manafort tak do data soudu vazbu neopustí.

Washington 18:54 15. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít