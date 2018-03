Moskva šíří chaos a podrývá demokracii, řekl Ryan. Během návštěvy Česka chce řešit kauzu Nikulin

„Rusko se snaží stavět proti demokraciím. Chceme našim spojencům, kteří mají stejné hodnoty, pomáhat,“ řekl Ryan v rozhovoru pro Českou televizi, který s ním vedl bývalý zpravodaj ve Spojených státech Martin Řezníček.

Už 17 států se rozhodlo kvůli Skripalovi, jehož otravu Londýn připisuje Rusku, vyhostit ruské diplomaty. V případě USA jde o 60 osob, zavřen bude také ruský konzulát v Seattlu.

„Bylo to správné. Je to projev solidarity s našimi spojenci v Británii. Je fantastické, že ostatní evropské státy včetně České republiky se také připojily. Bylo to naprosto vhodné,“ poznamenal Ryan ve vysílání Rádia Svobodná Evropa.

Na dotaz, zda není rozhodnutí o vyhoštění diplomatů předčasné vzhledem k tomu, že se případ v Británii stále vyšetřuje, Ryan řekl, že důkazy jsou zřejmé. „Britové případ vysvětlili jasně. Dělá to Rusko a i my si myslíme, že to udělalo Rusko. To nelze tolerovat, to civilizované státy nedělají," řekl Ryan.

Nikulin i sankce

Ryan v obou rozhovorech také zmínil, že při svých schůzkách v Praze hodlá hovořit i o případu Rusa Jevgenije Nikulina, zadrženého v Česku v roce 2016 na základě amerického zatykače.

USA usilují o jeho vydání, protože ho viní z hackerských útoků mimo jiné i na sociální síť LinkedIn. O jeho vydání má zájem i Rusko, a to kvůli internetové krádeži. Konečné rozhodnutí je na ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi, který v únoru řekl, že prezident Miloš Zeman žádal, aby byl Nikulin vydán do Ruska, nikoli do USA.

„Samozřejmě že o této věci budu mluvit. Pro naši vládu je to důležité jednoduše proto, že respektujeme zákon. Důvěřujeme tomu, že zákon dodrží také Česko," řekl Ryan.

K protiruským sankcím uvedl, že je pro jejich zpřísnění, a obvinil Moskvu z „šíření chaosu a podrývání demokracie“ v USA i jinde. „Západní demokracie by to neměly a nemohou tolerovat,“ zdůraznil Ryan.

Česko-americké vztahy

Ryan pro Českou televizi uvedl, že do Prahy přiváží vzkaz partnerství a solidarity. „Máme velkou radost, že máme tak dlouhé přátelství s Českem, jde o stoleté výročí,“ řekl s tím, že je toho hodně, co země mohou společně dokázat, a ocenil spolupráci vojáků v Iráku a Afghánistánu.

Za zásadní označil kulturní výměnu mezi zeměmi v podobě příchodu českých studentů či podniků do USA i spolupráci v obraně v rámci NATO.

K uvalení cla na dovoz hliníku a oceli uvedl, že s ním zcela nesouhlasí, vyjádřil však pochopení s Donaldem Trumpem, který se podle něj snaží stavět nekalým praktikám. „Měli bychom se stavět proti neférovým obchodním praktikám, ke kterým dochází. Ocel a hliník plynou konkrétně třeba z Číny, jak do USA, tak do Česka, a to jsou neférové praktiky, proti těm se musíme stavět,“ doplnil.

Ruský vliv na volby

V rozhovoru s Rádiem Svobodná Evropa/Rádien Svoboda se pak Ryan zmínil také o vyšetřování údajného ruského vlivu na americké volby, které vede v USA Robert Mueller. Ryan prý byl „ujištěn“, že se nechystá Muellerovo odvolání. Mluvit se o něm začalo kvůli Trumpově kritice Muellerova šetření. Rusko opakovaně popřelo, že se americké prezidentské volby snažilo ovlivnit.

Ryan řekl, že si nemyslí, že by bylo třeba Muellerovo vyšetřování ochránit zákonem, jak minulý týden žádali někteří republikánští členové Kongresu. „Dotýkáte se ústavního tématu respektu k výkonné a legislativní moci. K této debatě řeknu pouze toto: Musíme dodržet zákon, (Mueller) musí mít možnost dělat svou práci a já naprosto nemám důvod myslet si, že se uvažuje o jeho odvolání,“ řekl Ryan.

