Bombardování civilistů je zvěrstvo. Když se Rusko neomluvilo, byl to záměr, řekl Fischer na Ukrajině

Čeští senátoři vedení předsedou výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavlem Fischerem (nez.) začali svou cestu po Ukrajině návštěvou Lvova, potom se přesunuli do Kyjeva a skončili na východě v Dnipru.

„Snad nejsilnější dojem jsem měl z dnešního jednání tady v Dnipru na univerzitě, která poskytla přístřeší snad čtyřem nebo pěti univerzitám z okupovaných území. A tam si teprve člověk uvědomí, v jak obrovské materiální nouzi jsou ti vědátoři a učitelé. A když nám potom ukázali, co dokážou se studenty sestavit z hlediska raketového programu, kterým doslova míří do vesmíru a jejich rakety už pořádně létají a všechno si vyrobí na koleni, tak jsem si uvědomil, že i za málo peněz se tady na Ukrajině dělá hodně muziky,“ popsal zpravodaji Českého rozhlasu na Ukrajině Fischer.

Podle něj teď Ukrajina nejvíce potřebuje podporu ve vojenské a humanitární oblasti, a to bez jakýchkoli podmínek.

„Tam, kde bychom si měli klást podmínky, jsou například politická kritéria, která Ukrajina prostě musí splnit, aby se mohla kvalifikovat do Evropské unie. A tam víme, že má ještě mnoho domácích úkolů,“ myslí si senátor.

A vypočítává: „Reforma justice a právního státu na prvním místě. Kdybychom připustili, že tak velký stát vstoupí do Evropské unie bez toho, že by měl vypořádány všechny reformy, tak bychom mohli mít veliký problém s právním státem u významného hráče, jako je Ukrajina. Už dneska vidíme, že problém právního státu v takovém Maďarsku nebo v Polsku je reálná situace, kterou musíme řešit a která se týká i občanů České republiky. A těch dalších reforem tady vidíme, například z hlediska boje proti korupci. Ten boj pokračuje, není možná tolik vidět, ale je reálný.“

Válečný zločin

Čeští senátoři se přirozeně zajímali o aktuální vývoj konfliktu a zejména o to, jak postupuje ukrajinská protiofenziva.

„Musím říct, že to na nás dělá dobrý dojem. Na druhou stranu si člověk uvědomuje, jak obrovský úkol před ukrajinskými ozbrojenými silami ještě stojí. A když k tomu započteme tu pohromu, tu příšernost, kterou ruské ozbrojené síly vyvolaly explozí vodní hráze Kachovka, tam si teprve člověk sáhne na tu obrovskou úlohu, kterou musí státní správa a samospráva teď naplnit. Už týden jsou tam dnes lidé bez vody, desetitisíce evakuovaných, počty obětí rostou a vidíme, že jsme možná účastníky obrovského ekologického problému, který bude mít svoje následky tak dlouhou dobu, že si to zatím neumíme představit. A tady například Ukrajina potřebuje velmi naléhavě pomoc. Ono to s tou ozbrojenou operací vlastně nepřímo souvisí, protože to váže na sebe síly a protože i dokonce po evakuovaných ruské okupační jednotky vedou palbu, což mi přijde opravdu vrchol. Je to zvěrstvo, je to v podstatě válečný zločin,“ říká předseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Lidem, kteří v Česku vyzývají Ukrajinu k zastavení bojů a přistoupení na ruské podmínky za jakoukoliv cenu, by Fischer vzkázal, aby dvakrát přemýšleli.

„Měl jsem možnost s vojenskými analytiky se tady na Ukrajině věnovat analýze útoků, které tady každý den, každou noc lidi ženou do krytu. To, čemu dneska čelí Ukrajina, je nepředstavitelné. Jsou to takové salvy raket, jsou to tak zákeřné útoky, že například nad Kyjevem rakety krouží dokola a padají potom jedna po druhé ve chvíli, kdy to je to nejhorší pro hlavní město. Tam si člověk uvědomuje, že tady říct, že nad lidskými oběťmi můžeme mávnout rukou a začít se s tím okupantem dohadovat, to je strašlivá představa. Rusko za celou dobu tady rozbombardovalo tisíce domů, stovky nemocnic a nikdy neřeklo, že lituje nevinných obětí. To je v podstatě zvěrstvo a tomuto zvěrstvu je potřeba čelit a říct, že pokud se Rusko nikdy neomluvilo, nevyslovilo lítost, tak to byl záměr,“ dodává na závěr.

Podle senátora Pavla Fischera s tím musíme počítat i v našich obranných strategiích, protože jde o velmi vážné ohrožení pro Česko i celou Evropu.