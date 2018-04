Rusko vytvářením problémů odvádí pozornost, říká Pavel Litvinov, jeden z osmi statečných z roku 1968

Když předseda americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan minulý týden mluvil v českém Parlamentu o Rusku a dezinformacích, propojil tím světy dobře známé Pavlu Litvinovovi. Ruský fyzik a sovětský disident byl v srpnu 1968 jedním z těch, kteří se na Rudém náměstí v Moskvě odhodlali protestovat proti okupaci Československa. Od stálého zpravodaje Tarrytown (USA) 12:34 3. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pavel Litvinov teď žije ve městě Tarrytown u New Yorku. Do Ruska se ale každý rok vrací a na obou místech se zájmem pozoruje, jak se ruská práce s informacemi proměnila.

77letý Litvinov mě usazuje ve své pracovně a z jeho bohaté knihovničky mi jako první padne do oka biografie jeho dědečka Maxima. Patřil k bolševickým revolucionářům a později byl Stalinovým ministrem zahraničí.

Za naši i vaši svobodu

Jako malý tak Pavel Litvinov vyrůstal v prostředí oddaném sovětskému režimu, ale s přibývajícími roky a informacemi dospěl až na opačný konec barikády a nakonec i k pěti letům v pracovním táboře na Sibiři - za to, že veřejně protestoval proti okupaci Československa. Svět byl tehdy podle něj přehlednější.

Pavel Litvinov byl 25. srpna 1968 jedním z osmi protestujících na Rudém náměstí proti okupaci Československa. Protestu se zúčastnila i Natalie Gorbaněvská, Konstantin Babickij, Vadim Delone, Vladimir Dremljuga, Viktor Fajnberg, Larisa Bogorazová a Taťjana Bajerová. Litvinov s Fajnbergem před čtyřmi lety odmítli pozvání prezidenta Miloše Zemana na Pražský hrad 28. října a odsoudili jeho postoj k ukrajinské krizi, který podle nich odporuje ideálům Natálie Gorbaněvské. Právě té 28. října 2014 Zeman udělil in memoriam Medaili Za zásluhy I. stupně.

„Za Sovětského svazu jsme neznali realitu. Neměli jsme dost informací, ale věděli jsme, že režim lže. Někteří jsme to dali najevo, většina propagandu přijala a žila podle ní, i když jí nevěřila. Bylo to prosté - Sovětský svaz budoval nejlepší, nejspravedlivější společnost světa, a kdo s tím nesouhlasil, byl žoldákem amerického imperialismu,“ říká Litvinov Radiožurnálu.

„Tehdejší propaganda byla pomalá, nedokonalá a primitivní, ale opírala se o zastrašování. Pokud jste proti ní vystoupili, měli zbraně, vězení, mohli vás vyhodit z práce, poslat do blázince nebo fárat do dolů jako mě.“

Nové postupy

V současnosti, kdy Američané sbírají důkazy o ruské snaze ovlivňovat volby a šířit dezinformace ve Spojených státech i v Evropě, je podle amerického Rusa Pavla Litvinova propaganda sofistikovanější, globalizovaná, ale stále nebezpečná.

„Je to podle mě velmi závažné, všichni proti tomu musíme bojovat - Rusové, Američané, Češi. Cíl je pořád stejný: zotročit mysl, aby lidi dělali to, co autor propagandy chce a co mu pomůže k penězům nebo k moci. Jen postupy jsou nové - přinášet dezinformace ze všech stran tak, aby je lidi neměli čas ověřovat,“ říká.

„Dnes bojujeme s lhostejností - lidi jsou konzumenti, žije se nám dobře, chceme se bavit a často se o víc nestaráme. Máme televizi a mobilní telefon a leckdy nerozumíme tomu, že nám sice dávají úžasné možnosti a svobodu, ale zároveň tím samým telefonem přichází i hrozba,“ je přesvědčen.

Sám pamatuje, jak fungovaly dezinformační strategie za Josifa Vissarionoviče Stalina, nucené práce na Sibiři za Leonida Brežněva a jeho syn se coby tlumočník pro Greenpeace ocitl před pěti lety ve vězení v Rusku Vladimira Putina, kam sám Litvinov stále rok co rok jezdí.

'Rusko nechce ovládnout svět'

„Život v Rusku je mnohem méně pohodlný a také je chudší než v západní Evropě nebo ve Spojených státech. Putinova vláda má neustálý strach z toho, že si to lidi uvědomí, a tak musí odvádět pozornost jinam. Improvizují - jako s obsazením Krymu poté, co spadly ceny ropy. Putin tím získal čas a taky sympatie Rusů.“

„Rusko nechce ovládnout svět, jen chce vytvářet problémy, protože v problematické době to vládci jako Putin nebo (americký prezident Donald) Trump mají snadnější,“ myslí si o vládnoucí garnituře ve své rodné zemi Pavel Litvinov, kterému začíná série akcí k půl století od jeho protestu na Rudém náměstí proti okupaci Československa.

Ve středu se ve Washingtonu zúčastní otevření výstavy Za vaši a naši svobodu a v srpnu se chystá do Prahy.