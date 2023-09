Petr Pavel odlétá do New Yorku. Setká se s Bidenem a přednese projev na Valném shromáždění OSN

Prezident Petr Pavel se vydává do New Yorku, kde promluví na Valném shromáždění Organizace spojených národů. Je to po šesti letech poprvé, co na něm s projevem vystoupí český prezident. V posledních letech zastupoval Česko na valném shromáždění z pravidla premiér nebo ministr zahraničí.

