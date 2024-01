Pavel podpořil právo Izraele se bránit. ‚Civilní oběti nás ale znepokojují,‘ řekl na schůzce Herzogovi

Prezident Petr Pavel se v pondělí v Jeruzalémě sešel se svým izraelským protějškem Jicchakem Herzogem. Jednali o situaci v Pásmu Gazy i o prohlubování vztahů. Prezident Pavel vyjádřil znepokojení s civilními oběťmi na obou stranách konfliktu. Izraelský prezident ocenil především solidaritu, kterou Česko vyjádřilo krátce po útoku palestinského hnutí Hamás loni v říjnu. Tel Aviv 14:16 15. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český prezident Petr Pavel při jednání s izraelským prezidentem Jicchakem Herzogem | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„V tomto pokryteckém světě mnoho takové podpory nenacházíme. Vaše návštěva pro nás hodně znamená. Jste náš drahý přítel a strategický partner. A tohle je příklad toho, jak blízko si jsou naše národy,“ ocenil solidaritu, kterou Česko vyjádřilo izraelský prezident Herzog.

Svět by měl podle prezidenta Jicchaka Herzoga podporovat Izrael v jeho boji proti Hamásu a širšímu okolí. Židovský stát vyznává západní hodnoty a odvrací útok, kterému by jinak čelila sama Evropa. Herzog to řekl během schůzky s Petrem Pavlem v Jeruzalémě. Český prezident vyjádřil Izraeli podporu, zmínil ale i civilní oběti.

Pozvání do Izraele jsem obdržel krátce po svém zvolení. Jsem rád, že se cestu povedlo naplánovat už v prvním roce mého prezidentského mandátu. S prezidentem Jicchakem Herzogem jsem mluvil o bezpečnostní situaci v zemi i o pomoci palestinským civilistům. Vzhledem k tomu, že nás s… pic.twitter.com/ry6NAlkX4y — Petr Pavel (@prezidentpavel) January 15, 2024

„Plně podporujeme vaše právo na sebeobranu. Ale zároveň nás znepokojují civilní oběti. Civilisté na obou stranách mají stejná práva. A upřímně řečeno, obrázky dětí vynášených z trosek mění celosvětové mínění,“ vyjádřil své znepokojení český prezident.

Izraelské útoky na Pásmo Gazy nepřežilo za poslední dva měsíce podle tamních úřadů ovládaných Hamásem přes 24 tisíc lidí a skoro 61 tisíc je zraněných. 132 lidí zemřelo za poslední den.

Prezident Pavel bude ještě jednat s dalšími izraelskými představiteli. Doprovází ho i podnikatelská delegace. Během své blízkovýchodní cesty navštíví také Katar.