Pavel: Ruské drony nad polským územím potvrzují stupňující se ruskou agresi. Evropa není v bezpečí

Ruské drony sestřelené ve středu v noci nad polským územím jasně potvrzují, jak moc se nás stupňující se ruská agrese dotýká, uvedl na síti X prezident Petr Pavel, který je nyní na dovolené v zahraničí. „Česko, naši sousedé ani Evropa nejsou v bezpečí. Nelze předstírat, že tato válka se nás netýká. Stojíme za Polskem, naším aliančním spojencem,“ uvedl.

Polsko v noci sestřelilo bezpilotní letouny, které narušily jeho vzdušný prostor v době ruských útoků proti Ukrajině. Premiér Donald Tusk o vývoji informoval generálního tajemníka Severoatlantické aliance (NATO) Marka Rutteho. Velvyslanci aliančních zemí se dnes scházejí v Bruselu na pravidelném jednání a podle mluvčího aliance se vývojem v Polsku budou zabývat. Mimořádně se sešla také polská vláda. 

Podle premiéra Petra Fialy (ODS, kandiduje za Spolu) je noční ruský dronový útok testováním obranyschopnosti zemí NATO. Režim ruského prezidenta Vladimira Putina podle něj ohrožuje celou Evropu a systematicky zkouší, kam může zajít.

Také podle ministra zahraničí Jana Lipavského (nestr., kandiduje za Spolu) a ministryně obrany Jany Černochové (ODS, kandiduje za Spolu) je narušení polského vzdušného prostoru dalším důkazem toho, že válka Moskvy proti Ukrajině ohrožuje celý region.

