Program europoslanců zůstal po střelbě beze změny, podle Teličky Babišův střet zájmů nejspíš projednají

Střelba ve Štrasburku, která si v úterý večer vyžádala tři mrtvé a dvanáct zraněných, s největší pravděpodobností jednání Evropského parlamentu neovlivní. Místopředseda europarlamentu zvolený za ANO Pavel Telička Radiožurnálu řekl, že poslanci se ještě večer usnesli, že není důvod ke změně programu. Europoslanci by tak měli ve středu mimo jiné jednat o možném střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO). Štrasburk/Praha 9:08 12. prosince 2018

„Samozřejmě nemohu předvídat do detailu a do důsledku, nicméně včera (v úterý – pozn. red.) v noci jsme se usnesli, jak na úrovni předsednictva Evropského parlamentu, tak potom i s kolegy, kteří byli přítomni na plénu, že není důvod, abychom přerušovali jednání. Dokonce bychom měli zůstat vůči tomuto imunní a nedávat tímto najevo, že jsme připraveni podlehnout jakkoliv závažnému činu, kterým samozřejmě pravděpodobný teroristický útok je,“ řekl Radiožurnálu Telička.

Europoslanci by se tak měli ve středu zabývat mimo jiné i případem údajného Babišova střetu zájmů v rámci bodu s názvem „Střet zájmů a ochrana evropského rozpočtu: případ České republiky“. Na program poslední letošní plenární schůze ho prosadili evropští Zelení s podporou evropských lidovců, kteří jsou v europarlamentu největší frakcí. Ve čtvrtek by pak k němu měli schvalovat rezoluci.

Místopředseda Evropského parlamentu ale připouští, že ještě může dojít ke změně. „Předpokládám, že by se na dnešním programu nemělo nic měnit, ale logicky nerozhoduju o tom jenom já. Rozhoduje o tom vedení parlamentu a vůbec poslanecký sbor, ale myslím si, že absolutní většina, přestože někteří na plénu navrhovali opak, tak absolutní většina poslanců je pro to, abychom pokračovali s programem bez jakékoliv změny,“ vysvětlil Telička.

Zasedání by podle něj mohla ovlivnit doprava europoslanců do budovy Evropského parlamentu. „Nemohu vyloučit, že samozřejmě situaci ovlivní logistické důvody, protože můžeme mít někteří z nás problém dostat se do budovy Evropského parlamentu včas, ale to jsou spíš detaily. Myslím si, že k podstatným změnám by docházet nemělo,“ dodal Telička.

Stále v budově

Podle Teličky, který patřil mezi europoslance „uvězněné“ v úterý večer v budově parlamentu, členové Evropského parlamentu nejen, že sledovali situaci, ale i pokračovali v zasedání.

„Jednali jsme dál. Shodou okolností jsem včera předkládal svoji legislativní zprávu na plénum po desáté hodině a po jedenácté hodině jsem řídil plénum až zhruba do půlnoci a následně jsme setrvali s poslanci, s asistenty a kolegy v budově,“ popsal místopředseda zvolený za hnutí ANO.

Situace ve Štrasburku podle něj stále není stabilizovaná. „V mém případě dokonce tři z mých spolupracovníků jsou i nadále v kanceláři v Evropském parlamentu, protože situace se ještě nenormalizovala a z bezpečnostních důvodů není doporučováno některým kolegům s ohledem na to, kde bydlí, odcházet z budovy. Já sám jsem opustil budovu někdy kolem tři čtvrtě na tři,“ řekl Telička.

Devětadvacetiletý rodilý Štrasburčan střílel v úterý kolem osmé hodiny v centru města nedaleko známých vánočních trhů. Nejméně tři lidé zemřeli a dvanáct je zraněných. Z místa činu uprchl. Na 350 policistů a vojáků po něm stále pátrá.

