Miliardář Krúpa pořádal protestní akce proti Bakalovi a vyžadoval výpalné, uvedl americký soud

Slovenský investor Pavol Krúpa organizoval akce s cílem očernit miliardáře Zdeňka Bakalu a za ukončení aktivit proti němu požadoval výpalné 23 milionů dolarů. Krúpovu vinu potvrdil federální soud v americké Jižní Karolíně, kde na něj Bakala podal trestní oznámení již v roce 2018. O verdiktu informoval server HlídacíPes.org. Bakala po Krúpovi požaduje odškodnění více než 76 milionů dolarů, výši náhrady škody soud určí při dalším zasedání. Praha/Columbia (Jižní Karolína) 18:57 17. 8. 2021 (Aktualizováno: 19:07 17. 8. 2021)

Miliardář Pavol Krúpa si měl podle důkazů, které soud při rozhodování o verdiktu bral v potaz, najmout profesionální firmu Crowds on Demand, která organizovala protestní aktivity zaměřené proti Zdeňku Bakalovi a dodávala na akce placené komparzisty.

Najatí demonstranti se měli prezentovat jako občanští aktivisté bojující za „obranu českých horníků OKD“ a skandovali před domem rodiny Bakalových v Hilton Head v Jižní Karolíně. Aktivity firma také organizovala proti Bakalovým firmám a institucím. Obtěžující e-maily a telefonáty dostávaly například Aspen Institute, umělecké centrum Dox, Knihovna Václava Havla nebo Design Museum v Londýně.

„Cílem žaloby bylo ukázat, že podstatou případu je pokus o organizované vydírání, zosnované pomocí taktiky obtěžování. Soudce uznal rozsáhlé důkazy, které podrobně doložily praktiky Pavla Krúpy, například organizování falešných demonstrací, najímání herců prezentujících se jako občanští aktivisté k obtěžování rodiny a okolí Zdeňka Bakaly, či Krúpovy snahy o pošpinění podnikatelské pověsti Zdeňka Bakaly u jeho obchodních partnerů a přátel,“ cituje server HlídacíPes.org mluvčí Bakalovy společnosti BM Management Šárku Samkovou.

Zdeněk Bakala v prohlášení vyjádřil z rozsudku radost. „Je to skvělý výsledek. Vítám, že soud uznal závažnost jednání Pavola Krúpy, kterým řadu let obtěžoval mou rodinu a mé blízké s jediným cílem vlastního obohacení. Byl to dlouhý právní proces, ale jsem vděčný, že justiční systém Spojených států dokázal rozkrýt tuto pavučinu lží,“ uvedl.

Krúpa vinu odmítá

Pavol Krúpa souvislost s aktivitami proti Zdeňku Bakalovi odmítal a ke sporu se pro server HlídacíPes.org odmítl vyjádřit. Krúpova bývalá mluvčí Barbora Hanáková v minulosti také odmítala zapojení Krúpy do kampaně proti Bakalovi. Podle dokumentů, které soud zveřejnil, se však i ona sama podílela na plánování akcí. A vedle ní i Krúpův synovec a manažer společnosti Krúpa Invesments Juraj Krúpa.

Pořádání nepřátelské kampaně vůči Bakalovi naopak v minulém roce potvrdil majitel společnosti Crowds on Demand Adam Swart. Ten se Bakalovi veřejně omluvil a dohodli se na narovnání vztahů. Swart také naznačil, že do kampaně byla zapojena společnost Pavla Krúpy. „Když jsem byl v této věci instruován Krúpovými společníky, nebyl jsem upozorněn na to, že firma Krupa Global Investments nebo její přidružené subjekty mají zřejmou finanční motivaci získat peníze od pana Bakaly,“ uvedl loni v lednu v omluvném dopisu.

Proti Bakalovi byly pořádány protestní akce také v České republice. Demonstrace, na nichž měli být rovněž protestující zaplaceni, pořádala skupina Zastavme zloděje. Bakalova mluvčí Samková její aktivity přirovnala k těm, které se konaly ve Spojených státech.

„Aktivity skupiny, která se prezentuje pod heslem Zastavme zloděje, dlouhodobě vykazují stejné rysy včetně lživých obvinění a falešných, účelových protestů, jako štvavá kampaň, na jejíž autory nedávno Zdeněk Bakala podal žalobu u amerického federálního soudu,“ uvedla Samková v roce 2018 pro Radiožurnál.

Pavol Krúpa za aktivity proti Bakalovi získal v říjnu 2018 státní vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana.