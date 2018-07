Smrtí jste porušila obchodní podmínky, napsal PayPal Britce a chtěl po ní peníze

Společnost PayPal, která provozuje internetový platební systém, zaslala nepříjemný dopis Lindsay Durdleové, která zemřela letos v květnu ve věku 37 let na rakovinu. Podle společnosti svou smrtí porušila obchodní podmínky a společnost proti ní může podniknout právní kroky. O případu píše britský server BBC. 12:07 11. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zesnulá Britka obdržela dopis, že svou smrtí porušila obchodní podmínky (ilustrační foto) | Foto: Ondřej Šálek (Flickr.com) | Zdroj: CC BY 2.0

Společnosti PayPal se podle všeho tak úplně nezamlouvá, že její zákazníci jsou smrtelní, píše britský server BBC.

„Důležité - pozorně si přečtěte toto upozornění," stojí v titulku dopisu. „Porušujete podmínku 15.4.(c) Vaší smlouvy s PayPal Credit, neboť jsme obdrželi informaci, že jste zemřela. V souladu s podmínkou 15.(c) máme právo zrušit Váš účet, vypovědět smlouvu a požadovat splacení celé zbývající částky,“ pokračuje dopis adresovaný zesnulé ženě.

Otázku, jak se něco takového mohlo stát, si teď kladou i ve firmě PayPal. Lindsay Durdleová zemřela na rakovinu letos v květnu ve věku 37 let. Její manžel o tom několik týdnů na to informoval společnost PayPal, které zaslal kopii úmrtního listu a další dokumenty. Na to mu přišel dopis adresovaný jeho ženě, ve kterém stojí, že dluží společnosti několik tisíc liber a tím, že zemřela, porušila smlouvu uzavřenou se společností, což už nejde napravit.

Podle pana Durdleho PayPal uvedl tři možná vysvětlení, jak dopis vznikl: buď šlo o lidskou chybu, výběr špatné šablony dopisu, nebo jiný druh chyby. Firma se každopádně omluvila vdovci za utrpení, které mu dopisem způsobila a také odepsala z účtu dluh zesnulé. Durdle na celý incident upozornil BBC, aby firmám ukázal, jak mohou jejich automatické zprávy ublížit lidem.