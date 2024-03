Pečeť republiky stvrdila dlouhý boj za svobodu. Francie má jako první v ústavě právo na potrat

Boj prolnutý slzami, dramaty a zničenými osudy. Přesně těmito slovy francouzský prezident Emmanuel Macron stvrdil zápis práva na potrat do francouzské ústavy. Proč je podle něj potřeba ho zapsat i do listiny základních práv Evropské unie? Paříž 15:16 9. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský prezident Emmanuel Macron během slavnostního aktu změny francouzské ústavy, ve které je nově zakotveno právo na interrupci | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

Francie se stala první zemí na světě, která zapsala právo na interrupci do ústavy. Změna konstituce se od soboty promítá do francouzského právního systému.

Už v pátek historické rozhodnutí stvrdil slavnostní obřad u ministerstva spravedlnosti, který připomněl dramatický a krvavý boj žen za svobodné nakládání se vlastním tělem.

Ještě v polovině 20. století ženám, které podstoupily ve Francii potrat, hrozila gilotina. Přesně tahle slova zazněla na úvod slavnostního obřadu v centru Paříže.

Stovky lidí v tichosti sledovaly ministtra spravedlnosti Érica Dupond-Morettiho, jak několikrát otočil hřídelí pečetního stroje z 19. století a do předehřátého vosku vtisknul pečeť francouzské republiky. Vryl tak právo na potrat do francouzské ústavy.

„Pečeť republiky stvrdila dlouhý boj za svobodu. Boj, který byl prolnutý slzami, dramaty a zničenými osudy.“

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve svém projevu připomněl několik žen, které bojovaly za ženská práva. Mezi nimi například advokátku Gisele Halimiovou, která v 70. letech obhajovala nezletilou dívku souzenou kvůli tomu, že po znásilnění podstoupila potrat.

Symbolické otištění historické pečetě na nové francouzské ústavě, ve které je zakotveno právo na interrupci | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

Práva žen

O dva roky později bývalá ministryně zdravotnictví Simone Veilová prosadila právo žen na umělé přerušení těhotenství. Macron poukázal na to, že právo na potrat je ve světě stále zpochybňované.

„Všude ve světě – a to jak ve velkých demokratických zemích, tak i u našich evropských sousedů – jsme svědky popírání práva na potrat. Vidíme posilování těch, kteří ženám upírají svobody milovat, vybírat si a svobodně žít. Protože se vrací to, co jsme dřív pokládali za nemyslitelné, tak jsme museli vyrýt to, co už nebude možné zvrátit,“ řekl Macron.

Francouzský prezident chce právo na potrat zapsat i do Listiny základních práv Evropské unie. Před ministerstvem spravedlnosti zazněla i upravená verze francouzské hymny, ve které zpěvačka Catherine Ringerová zpívala nejen o občanech, ale i o občankách a právu na potrat.

„Myslím na všechny ty ženy, které už zemřely a které bojovaly za to, abychom se mohli dostat až sem. Myslím taky na své vnučky, které se budou moct svobodně rozhodnout, kolik budou chtít dětí a jestli je vůbec budou chtít. Nebudou se musit podrobit rozhodnutí někoho jiného. Jsem velmi dojatá a zároveň hrdá na svou zem,“ popsala Českému rozhlasu Corinne, která na slavnostní obřad v centru Paříže přijela až z jižní Francie.

Feministky

Francouzské feministky při zpečetění zákona zazpívali feministickou hymnu s názvem Vzhůru ženy. Zápis práva na potrat do ústavy vnímají jako symbolické vítězství, které je ale ještě potřeba přetavit do praxe.

Je to závazek pro vládu a další politiky, aby tyto svobody zaručily pro všechny ženy, řekla Sarah Durucherová | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Je to první etapa, ale rozhodně to nestačí. Doufáme, že je to závazek pro vládu a další politiky, aby tyto svobody zaručili pro všechny ženy, “ upřesnila Sarah Durucherová, která vede feministické hnutí s názvem Planning Familial neboli Rodinné plánování.

Sarah upozorňuje například na to, že v některých francouzských departmentech ženy stále musí cestovat stovky kilometrů, aby mohly jít na interrupci.

Francouzská vláda na slavnostní ceremoniál pozvala stovky lidí, mezi nimi i bojovnice za ženská práva ze zahraničí jako třeba Asmad z Bahrajnu.

Bahrajn je bohatá země. Existuje falešný obraz, že respektuje všechna práva, popisuje Asmad | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Práva žen jsou u nás popíraná státem, společností, kulturou, zvyky i církví. Je u nás hodně bariér. Bahrajn je bohatá země. Existuje falešný obraz, že respektuje všechna práva,“ řekla Asmad.

Podle ní by politicky vlivné země měly odhodit své ekonomické zájmy a zatlačit na země Blízkého východu, které práva žen potlačují.