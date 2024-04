‚Pedro, zůstaň, jsme s tebou!‘ V Madridu protestovaly tisíce lidí proti demisi španělského premiéra

Tisíce lidí z celého Španělska zamířily do Madridu na manifestaci na podporu premiéra Pedra Sáncheze. Ten ve středu oznámil, že zvažuje rezignaci v souvislosti s vyšetřováním možného střetu zájmů své manželky. Informovala o tom agentura Reuters. Madrid 16:01 27. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Před madridským sídlem strany se sešli Sánchezovi příznivci a za zvuku populárních popových písní a mávání vlajkami vyzývali premiéra, aby ve funkci setrval | Foto: Violeta Santos Moura | Zdroj: Reuters

Sánchez v překvapivém prohlášení zveřejněném na sociálních sítích uvedl, že se na několik dní stáhne do ústraní, aby se rozhodl, zda chce pokračovat v čele vlády. Učinil tak v reakci na zahájení vyšetřování možné korupce v podnikání a soukromých obchodech, která má jeho manželka Begoňa Gómezová.

Podle Sáncheze, který stojí v čele španělské vlády od roku 2018, jde o součást nepřetržité pomlouvačné kampaně. Sánchez tvrdí, že ji proti němu a jeho rodině vedou političtí protivníci. Obvinění vznesená vůči manželce odmítl a uvedl, že rozhodnutí o své politické budoucnosti oznámí v pondělí.

„Premiére, zůstaň, Pedro, zůstaň. Jsme s tebou,“ řekla na zasedání vedení Sánchezovy socialistické strany PSOE místopředsedkyně vlády a ministryně financí María Jesús Monteroová.

Před madridským sídlem strany se sešli Sánchezovi příznivci a za zvuku populárních popových písní a mávání vlajkami vyzývali premiéra, aby ve funkci setrval.

„Doufám, že bude pokračovat, protože Španělsko musí pokračovat s ním. Pokud ne, tak mě to děsí. Bojíme se toho, co by mohlo přijít,“ řekla agentuře Reuters 56letá radní z jihošpanělské Huelvy Leonor Romerová.

„Musí pokračovat. Myslím si, že neodstoupí. Zanechá nás sirotky,“ řekl 74letý důchodce José Luis Trigo.

Opoziční strany Sánchezův krok kritizují.

„Žádám všechny občany, aby se nenechali zmást. Španělsko nemá problém. Ten, kdo má problém se soudy, je Sánchez, jeho vláda, jeho strana a jeho okolí. Ať si ho vyřeší sami,“ prohlásil na mítinku v katalánské Tarragoně předseda opoziční konzervativní Lidové strany Alberto Núñez Feijóo.

Madridská prokuratura ve čtvrtek navrhla vyšetřování Gómezové odložit. O žádosti rozhodne vyšší instance.