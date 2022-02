Špionážní software Pegasus použili v Izraeli i proti politikům. Policejní šéf vyzval k vytvoření komise

Velitel izraelské policie v pondělí požádal vládu o zřízení vyšetřovací komise, která objasní okolnosti údajného policejního využívání softwaru Pegasus proti nejbližšímu okolí bývalého premiéra Benjamina Netanjahua. Izraelská média v pondělí přinesla zprávu, že mezi sledovanými byl Netanjahuův syn Avner, prominentní podnikatelé a generální ředitelé na ministerstvech financí, spravedlnosti, komunikace a dopravy. Jeruzalém 11:20 7. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velitel izraelské policie v pondělí požádal vládu o zřízení vyšetřovací komise, která objasní okolnosti údajného policejního využívání softwaru Pegasus proti nejbližšímu okolí bývalého premiéra Benjamina Netanjahua (na snímku) | Zdroj: Reuters

Už v lednu ekonomický deník Calcalist napsal, že systém vyvinutý firmou NSO Group policie používala ke sledování občanů, a to včetně účastníků demonstrací. Ministr pro veřejnou bezpečnost Omer Barlev to tehdy popřel. Poslanci po zveřejnění zprávy žádali zřízení parlamentní vyšetřovací komise.

Policejní velitel Kobi Šabtaj v pondělním prohlášení uvedl, že systém Pegasus byl používán v době, kdy on v čele policie nestál. Požádal vládu, aby zřídila nezávislou vyšetřovací komisi v čele se soudcem. Je to podle něj nezbytné pro obnovu „důvěry veřejnosti“ v policii a regulaci využívání technologií policejním sborem.

Policie už dříve oznámila, že spolupracuje při vyšetřování, které ve věci po zveřejnění lednové zprávy zahájil generální prokurátor.

Server The Times of Israel k pondělní nové informaci o využít softwaru ke sledování lidí kolem Netanjahua napsal, že pokud se potvrdí, „otřese to ministerstvem vnitra“. Zprávu označil za „zemětřesení“.

Calcalist v pondělí zveřejnil druhou polovinu své zprávy o využití softwaru a uvedl v ní, že terčem byli vysocí vládní činitelé, starostové, vůdci demonstrantů, novináři, Netanjahuovi příbuzní a poradci i svědci v jeho korupčním procesu.

Jsou mezi nimi expremiérovi blízký podnikatel Rami Levy a Ilan Ješua, což je bývalý šéf zpravodajského serveru Walla a hlavní svědek v Netanjahuově procesu. Sledována byla i starostka města Netanja Miriam Feirbergová, Netanjahuův syn Avner a mnoho demonstrantů.

Kauza Pegasus

Calcalist tvrdí, že policie použila software bez povolení proti lidem, kteří nebyli podezřelí ze žádného trestného činu, a tato praxe trvala několik let. Policie soud o povolení nežádala, protože tušila, že ho nedostane.

Pegasus izraelské firmy NSO Group je navržen tak, aby umožnil vzdálený přístup k mikrofonům, fotoaparátům a dalším údajům v telefonech iPhone a telefonech s operačním systémem Android. Může infikovat telefony bez jakékoli akce uživatele a bez zanechání stop.

NGO tvrdí, že byl Pegasus navržen jako pomoc v boji proti zločincům a teroristům a že firma nemá vliv na to, jakým způsobem klient se softwarem naloží.

Firma tento software prodávala i do ciziny, například Spojeným arabským emirátům, údajně také Saúdské Arábii, Indii, Maďarsku, Mexiku nebo Polsku.

Podle listu Haarec jde o země, jimž věnoval svou pozornost premiér Netanjahu. Vyšlo najevo, že byl tento prostředek špionáže využit i proti novinářům a lidskoprávním aktivistům na celém světě.