Polská prokuratura odmítla vyšetřování v kauze Pegasus. Vládní kritička se proti rozhodnutí odvolá

Polská prokuratura ve středu uvedla, že nebude vyšetřovat možný hackerský útok proti státní zástupkyni a současně vládní kritičce Ewě Wrzosekové. Její mobil spolu s telefony dvou opozičních představitelů podle dřívějších zjištění sledoval izraelský špehovací program Pegasus. Wrzoseková tvrdí, že za útokem stojí polská vláda. Informovala o tom agentura Reuters. Varšava 21:35 29. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polská prokuratura ve středu uvedla, že nebude vyšetřovat možný hackerský útok proti státní zástupkyni a současně vládní kritičce Ewě Wrzosekové (ilustrační foto) | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Polská opozice na základě poznatků analytického týmu The Citizen Lab o tom, že byl proti vládním odpůrcům včetně prokurátorky Wrzosekové použit důmyslný špionážní software vyvinutý izraelskou společností NSO Group, vyzvala ke vzniku parlamentní vyšetřovací komise.

Lídr největší polské opoziční strany Donald Tusk v úterý označil možné špehování opozice za „nejhlubší krizi demokracie po roce 1989“.

Wrzoseková, která vede kampaň proti údajné politizaci státního zastupitelství pod vedením vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), dříve uvedla, že v listopadu obdržela od společnosti Apple oznámení, že její telefon mohl být napaden pomocí programu Pegasus.

Podle ní za špehováním stojí vláda a polské tajné služby, The Citizen Lab nicméně takovouto informaci nepřinesl.

„Jedinou indicií, že mohlo dojít ke kybernetickému útoku (...), byla zpráva od výrobce telefonu,“ uvedla mluvčí varšavské prokuratury Aleksandra Skrzyniarzová v prohlášení, které vysvětlovalo důvody, proč nebylo zahájeno vyšetřování případu.

Proti rozhodnutí se odvolá

„Ve zprávě nebylo kategoricky uvedeno, že došlo ke kybernetickému útoku, ale obsahovala výhradu, že upozornění může být nepravdivé,“ dodala Skrzyniarzová s tím, že Wrzoseková odmítla svůj telefon předat úřadům k prozkoumání.

Wrzoseková soukromé televizi TVN24 řekla, že se proti rozhodnutí prokuratury odvolá. „Nevidím sebemenší právní předpoklad nebo odůvodnění pro rozhodnutí odmítnout zahájení tohoto řízení,“ uvedla.

Polské bezpečnostní složky zásadně nekomentují používané metody ani to, zda konkrétní osoby vyšetřovaly. Mluvčí polského ministra pověřeného koordinací tajných služeb Stanislaw Žaryn však předem odmítl možnost, že by se zpravodajské služby zapojily do vnitropolitických bojů.

Premiér Mateusz Morawiecki nařčení ze špehování představitelů opozice ze strany vlády označil za „falešné zprávy“.

O využívání softwaru Pegasus ke špehování novinářů, lidskoprávních a opozičních aktivistů či právníků některými vládami v červenci informovala skupina zahraničních médií. Mezi státy obviněnými z takovýchto praktik se ocitlo například i Maďarsko.