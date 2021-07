Francouzské úřady prošetří špionážní kauzu Pegasus. Macron žádá vysvětlení ohledně sledování politiků

Francouzský prezident Emmanuel Macron nařídil vyšetřování kauzy kolem špionážního softwarového programu Pegasus izraelské společnosti NSO Group. Řekl to ve středu televizní stanici TF1 premiér Jean Castex, podle něhož je příliš brzy na to, aby záležitost komentoval, nebo aby oznámil nová bezpečnostní opatření, aniž by věděl, „co se přesně odehrálo“.

