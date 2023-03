Pekarová Adamová jednala v Soulu o spolupráci proti hybridním hrozbám. V sobotu zamíří na Tchaj-wan

Česko a Jižní Korea mohou spolupracovat v oblasti boje proti hybridním hrozbám. V Soulu to řekla předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Spolu s ní jsou v Jižní Koreji čeští experti na bezpečnost. V Soulu zahájila Pekarová Adamová svou několikadenní návštěvu Severovýchodní Asie. V sobotu se přesune na Tchaj-wan. Spolu s ní do regionu odletěla asi stovka českých byznysmenů. Soul 22:15 23. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Pekarová Adamová a předseda jihokorejského Národního shromáždění Kim Jin-pyo | Zdroj: Profimedia

Předsedkyně sněmovny Markéta Pakarová Adamová vysvětlila, že bezpečnost je klíčovým tématem jednání mezi českou stranou a jihokorejskými politiky, o ochraně před hybridními hrozbami a dalších tématech mluvila s předsedou jihokorejského Národního shromáždění i s předsedou vlády. Už teď spolu vlády obou zemí spolupracují.

„Už teď sdílíme celou řadu informací, poskytujeme si vzájemně podporu a budeme v tom určitě nejenom pokračovat ale i jsme politicky podpořili své kolegy, kteří na tom pracují na praktických úrovních, aby tak činili nadále. Takže určitě se tak má dít a děje se,“ řekla po jednání s oběma politiky Pekarová Adamová.

Spolu s ní do regionu přicestovali bezpečnostní experti, například ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Lukáš Kintr, nebo Pavel Žáček, předseda Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny.

V Soulu je také podle informací Respektu ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka. Tuto informaci Pekarová Adamová nevyvrátila. Koudelka by se měl přesunout také na Tchaj-wan.

S premiérem Korejské republiky panem Han Tok-su.



Jednali jsme spolu mimo jiné o dovozu nedostatkových léčiv. Jedním z úkolů naší vlády je hledat spolehlivé partnery a předejít tak kritickým situacím. Jižní Korea se mezi takové partnery řadí.



pic.twitter.com/Tbz1mavNiA — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) March 23, 2023

Podnikatelské fórum

Kromě bezpečnosti řešila předsedkyně sněmovny se zástupvi Jižní Koreje hlavně rozvoj ekonomické spolupráce. Pekarová Adamová v Soulu zahájila podnikatelské fórum, na které přiletěla vůbec největší česká delegace za posledních pět let.

Momentálně se v Soulu nachází asi sto českých podnikatelů, ale i poslanci a zástupci univerzit nebo municipalit.

Jihokorejský předseda vlády Han Tok-su má také zájem o rozvoji spolupráce v oblasti jaderné energetiky — Jižní Korea je jednou ze tří zemí, která může usilovat o dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech.

Kromě toho by Česko mohlo nakupovat jihokorejské léky. O to usiluje ministerstvo zdravotnictví, protože Jižní Korea kromě samotných léků vyrábí i účinné látky, takže by užší spolupráce mohla částečně vyřešit problém s výpadky léků v Česku.

Podnikatelská #misetaiwan má za sebou první B2B fórum v Soulu. Obchodní příležitosti dorazilo projednat téměř 150 zástupců českých a korejských firem. Podniky i @SvazPrumyslu podepsaly za přítomnosti předsedkyně @snemovna @market_a celkem 3 memoranda o spolupráci. #export pic.twitter.com/rnJKYNIfQ9 — Svaz průmyslu a dopravy ČR (@SvazPrumyslu) March 23, 2023