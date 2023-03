Sinolog: Cesty na Tchaj-wan jsou politický marketing. Ale i díky nim země zůstává geopoliticky samostatná

Po Miloši Vystrčilovi (ODS) je Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) dalším českým politikem, který se vypravil na Tchaj-wan. Připojila se k ní i velmi početná delegace 150 podnikatelů, politiků a expertů, největší v historii společných vztahů. Návštěva je podle sinologa Filipa Jirouše zčásti politickým marketingem: „Nedá se ale říct, že by to bylo jenom o fotkách. I ty mají za výsledek, že Tchaj-wan zůstává na geopolitické mapě samostatný.“ ROZHOVOR Praha 16:25 28. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít I fotky politiků mají za výsledek, že Tchaj-wan zůstává na geopolitické mapě jako samostatná jednotka, zdůrazňuje sionolog | Zdroj: Reuters

Proč jela Markéta Pekarová Adamová na Tchaj-wan právě teď? Je za tímto načasováním význam?

Cesta přichází v kontextu čím dál častějších návštěv na Tchaj-wanu, kterých se účastní obecně západní politici. Není to jenom čistě česká věc, koneckonců loni v létě navštívila Tchaj-wan předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Děje se tak v době a kontextu změn toho, jak se západní diplomacie staví k Tchaj-wanu.

Tchajwanská prezidentka ocenila, že Pekarová Adamová dorazila i navzdory ‚velkému tlaku‘ Číst článek

Fungující politiku jedné Číny to nijak nenarušuje, ale posouvá ji to na jiný extrém v rámci manévrovacího pole. Zatímco před několika lety byla politika brána tak, že na Tchaj-wan se žádné vyloženě politické delegace neposílají, tak dnes je tomu jinak.

Má tedy cesta hlavně symbolický význam?

Teoreticky ani nemusí být čistě symbolický. I proto, že vidíme ze strany Tchaj-wanu politickou vůli rozvíjet ekonomické vztahy včetně tlačení vlastních firem k tomu, aby skutečně v Čechách investovaly.

I to, že delegace je plná podnikatelů, může teoreticky naznačovat, že by z toho mohlo něco vzniknout v rámci skutečných výsledků. Samozřejmě se to nedá říct dopředu, ale obecně se spolupráce s Tchaj-wanem za poslední dva roky hodně prohloubila. Alespoň na úrovni dohod, co se podepisují. Na reálné výsledky si ale musíme počkat.

Výroba mikročipů

Co může cesta přinést z hospodářského hlediska? Jaké firmy získají určitou formu spolupráce? Například zavedení přímé letecké linky mezi Tchaj-pejí a Prahou...

Je tu minimálně otázka vybudování centra, továrny, která by měla být součástí tchajwanské výroby mikročipů. Někteří podnikatelé tu proti tomu protestují, protože se bojí, že by jim to sebralo levnou pracovní sílu. Jedná se tedy už o konkrétní plán, o který stojí jak Tchaj-wan, tak i česká strana, alespoň na politické úrovni.

Byla podepsána také dohoda ohledně spolupráce ve zbrojním průmyslu. Obecně se jedná o kooperaci v technologii a vědě, což už trvá roky a teď se to prohlubuje.

Čínské velvyslanectví v Praze návštěvu odsoudilo a podle slov země to poškodí čínsko-české vztahy. Jaké konkrétní dopady na Českou republiku to může mít?

Upřímně nevím, jak by toto mohlo ještě více poškodit česko-čínské vztahy s ohledem na to, v jakém stavu jsou už docela dlouhodobě. Čínská reakce je vlastně povinná, oni nemůžou neprotestovat, ale i to jednou skončí.

Dalo se to pozorovat už v kauze Praha versus Peking versus Tchaj-pej v roce 2018, kdy výhrůžky přicházely, ale reálně není nic zásadního, co by mohla Čína Česku udělat. To by jinak udělala už dávno.

Pekarová Adamová dorazila na Tchaj-wan. Doprovází ji největší česká delegace za posledních pět let Číst článek

Ani z ekonomického hlediska to tedy nemůže Česko nijak poškodit?

Čínský trh obecně je nepřátelský vůči všem zahraničním firmám. To vede k tomu, že například i společnost Home Credit uvažuje, že se stáhne z tamního trhu. České investice tam prostě moc nejsou.

Obchod, který probíhá mezi Českou republikou a Čínou, je hodně na úrovni importu a exportu zboží. A to v zásadě nikdo nemá zájem nahrazovat něčím jiným. Takže tady bych skutečně neviděl žádné konkrétní důsledky po této návštěvě, která navíc už je několikátá v řadě.

‚Předváděcí akce‘

Jak už jsme zmínili, na Tchaj-wan jezdí čím dál více politiků. Nejedná se pouze o „předváděcí akce“? Můžou reálně něco změnit?

Jde spíše o prohlubování spolupráce mezi zeměmi, firmami, nebo univerzitami. Ale jinak samozřejmě velká část těch návštěv je politický marketing a je to promo konkrétních lidí, co tam jezdí, to je určitě pravda.

Většinou tam přijedou, udělají si hlavně hodně fotek...

Nedá se říct, že by to skutečně bylo jenom o těch fotkách, to by bylo moc jednoduché. Nemluvě o tom, že i ty fotky mají stále ten výsledek, že Tchaj-wan zůstává na geopolitické mapě jako samostatná jednotka. A to má taky důležitý význam, co se týče geopolitických strategií a diplomacie.

Konkrétní spolupráce z toho už byla, například v Litvě. Tchaj-wan, myslím jako vláda, dokonce zřídila jakýsi fond, který má za cíl vyvažovat právě sankce, které Čína neformálně na Litvu uvalila. Zájem ze strany Tchaj-wanu tady zjevně je, i proto, že je pro ně důležité politicky mít i když neformální, tak alespoň nějaké přátele.



Markéta Pekarová Adamová sama sdílela fotku místních novin, které informují o její návštěvě. Jak velký dopad tam tato cesta má?

Tyto návštěvy jsou vždycky hodně promované. Je to velká událost. Jestli si dobře pamatuju, tak v momentě, kdy dorazil na Tchaj-wan Miloš Vystrčil, tak všechny obchody naskladňovaly české pivo, které potom zmizelo.

Ostrov a jeho demokracie tedy skutečně tyto věci hodně prožívají. Ve finále třeba i volby a podobné politické události se tam prožívají mnohem více než u nás.

Posílám do Česka ranní tisk k přečtení.#miseTaiwan pic.twitter.com/uK0UZ1Klfi — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) March 27, 2023