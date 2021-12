Sinolog: Zeman je v Číně znám jako ‚přítel lidu‘, jeho podpora her v Pekingu má značný význam

USA, Japonsko nebo Británie patří mezi země, které se rozhodly pro diplomatický bojkot olympijských her v Pekingu. Naproti tomu český prezident Miloš Zeman vyjádřil ústy velvyslance Vladimíra Tomšíka hrám podporu. „Pro čínskou stranu to má značný význam. Chtějí získat co nejvíce vlivných hlasů ze zahraničí, aby jim vyjádřili podporu a nepřímo se tak postavili proti bojkotu her ze strany některých západních zemí,“ říká sinolog Martin Hála.

