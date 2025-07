Peking má konečně páky, aby prosadil to, co se ani Mao Ce-tungovi nepodařilo, popisuje sinolog Hála

Okolí čínského prezidenta Si Ťin-pchinga mluví otevřeně o tom, že je třeba vrátit se k pravověrnému leninismu. Digitalizace navíc nabízí režimu nové možnosti, jak čínské obyvatelstvo kontrolovat. „Podle přesvědčení čínského vedení má Peking nástroje, aby mohl prosadit to, co se Mao Ce-tungovi nepodařilo – tedy centrální kontrolu obyvatelstva a ekonomiky,“ upozorňuje pro Český rozhlas Plus sinolog a zakladatel projektu Sinopsis Martin Hála. Osobnost Plus Peking 23:49 23. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ačkoliv je dobře zdokumentováno, že čínský komunistický režim masakroval své vlastní obyvatele, někteří západní politici pekingskou vládu chválí. „Řada lidí se nezabývá studiem příslušné literatury,“ usuzuje sinolog.

Martin Hála, sinolog, zakladatel projektu Sinopsis

„Lidem, jako je třeba slovenský premiér Robert Fico, spíše imponuje téměř absolutní moc a možnost prosazovat svou vůli bez nutnosti dohadovat se s opozicí.“

Multipolární svět

Více ale Hálu znepokojuje, že tenhle pohled přebírají i někteří občané, kteří také soudí, že by pro ně bylo lepší, kdyby panovala vláda pevné ruky.

Kam Čínská lidová republika směřuje, je podle sinologa poměrně jasné. Už dnes se to odráží v konkrétních politikách země. „V zásadě jde o to vybudovat sinocentrický systém, kde by Čínská lidová republika byla jedním z hlavních pólů toho v uvozovkách multipolárního světa,“ vysvětluje.

V takovém světe by Čína například nastavovala pravidla mezinárodního obchodu tak, aby jí vyhovovala. A už dnes jí to do velké míry prochází, svět je na čínské distribuci v mnohém závislý, upozorňuje Hála.

Centrální kontrola společnosti

Lidé kolem čínského prezidenta Si Ťin-pchinga pak otevřeně říkají, že je třeba vrátit se k pravověrnému leninismu, a to přímo k Mao Ce-tungovi. Centrální kontrola společnosti a ekonomiky se Číně nikdy příliš nedařila, každodenní přítomnost internetu a digitalizace ale nabízí nové možnosti. Vláda tak může prosadit to, co se ani Velkému kormidelníkovi nepovedlo.

„Občané Číny o sobě jaksi dobrovolně a často s velkým nadšením sdílejí nejrůznější data. Ta se dají za pomoci algoritmů a teď už i umělé inteligence vyhodnotit tak, aby byla zřejmá spolehlivost, nebo nespolehlivost konkrétního jedince,“ poukazuje Hála.

I když se i v Číně velká část života odehrává mimo internet a sociální sítě, čínská komunistická strana cílí na kontrolu pomocí algoritmů. „Ideální by pro ni bylo, že by Komunistická strana Číny seděla na vrcholu pyramidy a celý zbytek společnosti kontrolovala pomocí algoritmů,“ myslí si sinolog.

‚Věci jsou stále v pohybu‘

Zároveň připomíná, že režim Pekingu současně čelí celé řadě úskalí i vnitřních problémů, které mohou jeho plány v globálním měřítku ohrozit, nebo i úplně zhatit.

„Ta kalkulace, jestli může skutečně dosáhnout toho, o co usiluje, je nesmírně složitá. Věci nejsou dané, věci jsou stále v pohybu. Závisí to na spoustě dalších okolností – a v neposlední řadě na tom, jak se budeme chovat i my sami,“ dodává Hála.

Jak si vysvětluje, že západní politici mají k asijským diktaturám vstřícný postoj? A bude jednou Čína dominovat světu?