Koaliční šéfové vyklízejí prostor Ficovi. Pellegrini vyhlíží prezidentství, Danko chce do europarlamentu

Označení TV Markíza, Denníku N, SME a Aktualit.sk za „nepřátelská média“, rychlé čistky v policii, odchod odborníků na dezinformace z ministerstev, útoky proti ochráncům přírody nebo návrh na snížení trestů za korupci. Nový kabinet se během prvních čtyř týdnů vlády nedrží zkrátka.

Nejviditelnější a nejagresivnější jsou přitom zatím spíše překvapivá jména a nejsou to lídři koaličních stran. Předseda Smeru a premiér Robert Fico je sice šéfem a hlavní tváří vlády, kontroverzní práci zatím nechává na ostatních. A předsedové Hlasu Peter Pellegrini a SNS Andrej Danko ve vládě nesedí, zůstali v parlamentu a jsou trochu v pozadí.

Pellegrini míří vysoko

Zatímco ministři se pustili do rychlé změny pořádků, nový předseda parlamentu Pellegrini hraje jinou hru. Napomíná koaliční politiky, kteří vystupují nejagresivněji, zastává se prezidentky Zuzany Čaputové a celkově se snaží působit smířlivě.

Důvod je zřejmý a napovídá mu i fakt, že si nechal jen čtyři dny po volbách zaregistrovat doménu pelle2024.cz, která je připravena odkazovat k březnovým volbám slovenské hlavy státu.

Před volbami byl ohledně kandidatury na prezidenta zdrženlivý. Říkal, že takovou ambici nemá, i když v žertu dodával: „Je to jediná funkce, kterou jsem ještě nezastával.“ Šéf SNS Andrej Danko dokonce zmiňoval dohodnutý scénář koalice Smeru, Hlasu a SNS s Pellegrinim jako společným kandidátem na prezidenta. I když tehdy svá slova bral hned zpět, realita mu dá dost možná za pravdu.

Po volbách se situace vyjasnila, Progresivní Slovensko sice Pellegrinimu nabídlo premiérský post v možné vládě bez Smeru, šéf Hlasu ale odmítl a v novém uspořádání se stal předsedou parlamentu. Do této pozice byl zvolen historickými 131 hlasy ze 150 a následně přednesl státnický projev, kde pracoval s citátem „první mezi rovnými“.

V posledních týdnech se k prezidentským volbám, které Slovensko čekají přibližně za čtyři měsíce, již staví pozitivněji. „Jen potřebuji mít jistotu, že si občané budou přát prezidentského kandidáta mých kvalit. (…) Postupně přichází čas, kdy své rozhodnutí oznámím,“ řekl před pár dny Markíze.

Úprimne verím, že toto nebol pre Pellegriniho želaný scenár, ale najneskôr 4.10. si uvedomoval, že mu možno nič iné neostane... pic.twitter.com/k55bywN06Q — Mikulas Hanes (@HanesMiki) November 18, 2023

Čísla má Pellegrini příznivá, dlouhodobě byl vedle prezidentky Čaputové nejpopulárnějším slovenským politikem. Těsně před parlamentními volbami jej předběhl Fico, ten je ale počtvrté premiérem a ze hry o hlavu státu je pryč.

Nejnovější průzkum agentury AKO z tohoto týdne ukazuje jasné dva adepty na prezidentský post. V prvním kole hypotetické volby by nyní se 40 procenty zvítězil Pellegrini, do druhého kola by se s ním dostal bývalý ministr zahraničí za pravicovou SAS Ivan Korčok. Jejich vzájemný souboj agentura nezkoumala.

Z průzkumu agentury Ipsos z před dvou týdnů ale vyplývá, že by zatím Pellegrini zvítězil nad jakýmkoliv z doposud uvažovaných protikandidátů.

„Případný odchod otce zakladatele do prezidentského úřadu bude znamenat postupný zánik strany Hlas a bude jen otázkou, kdy se Robert Fico dohodne se všemi důležitými členy Hlasu na nějakém typu opětovné integrace,“ popsal možný další vývoj dvou nejsilnějších vládních stran politolog Radoslav Štefančík.

Dankovy zmatky

Šéf národovců Danko poskytl na konci října rozhovor slovenským Hospodářským novinám, kde vyjádřil chuť kandidovat v červnu do Evropského parlamentu. Jen pár dní po vzniku vlády v něm také zauvažoval, že je pravděpodobný rozpad kabinetu.

Nevoní mu hlavně liberálnější ministři Hlasu Tomáš Drucker na školství a Zuzana Dolinková na zdravotnictví. Před pár dny ale Danko otočil a zmínil, že vláda vydrží celé čtyři roky.

SNS přes vládní účast i kvůli klubu plnému solitérů nečeká lehké volební období. „Od Danka se čeká zajišťování stranické disciplíny poslaneckého klubu. Tuto složitou situaci si uvědomuje a volby do Evropského parlamentu se zdají být dobrou ‚exit strategií‘. V porovnání s tím, co ho čeká ve slovenském parlamentu, by to bylo o mnoho snazší,“ popsala politoložka Aneta Világi.

Danko chce v eurovolbách po dvou neúspěších spravit reputaci SNS. Ta se poprvé a naposledy dostala do Evropského parlamentu ve volbách 2009.

Jinak zatím z funkce předsedy poslaneckého klubu SNS a místopředsedy parlamentu do domácí politiky promlouvá spíše bizarními nápady například na „národní menu“, kdy by měly restaurace povinně nabízet pokrmy slovenského původu. Podle něj by se takovým tématům mělo věnovat nové ministerstvo sportu a cestovního ruchu, které od ledna jeho SNS obsadí.

Ostří hoši

Pellegriniho a Danka v domácí politice zastiňují jejich mladší (věkově, především ale politicky) svěřenci: ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) a ministr životního prostředí Tomáš Taraba (za SNS). Toto duo se do převzetí moci pustilo opravdu zhurta.

Šutaj Eštok se vrhl do tvrdých čistek v policii, postavil mimo službu vyšetřovatele kauz spojených se Smerem nebo okamžitě vyměnil policejního prezidenta, přitom toho končícího na ještě poslední tři dny jeho služebního poměru převelel do Popradu.

Část jeho prvních kroků ve funkci byla dokonce dle rozhodnutí soudu nezákonná a z opozice už se ozývá volání po jeho výměně.

Ke změnám na ministerstvu vnitra se vyjádřila i prezidentka Zuzana Čaputová. Podle ní některé změny vyvolávají pochybnosti a připomenula, že politici před volbami slibovali, že se nebudou mstít.

„Chování ministrů Hlasu, hlavně Matúše Šutaje Eštoka nebo šéfa resortu práce Erika Tomáše, jsou k nerozeznání od toho, kdyby byli členy Ficova Smeru. Z pozice voličů Smeru dělají vše, co by si od nich představovali,“ popsal politolog Štefančík další příklad toho, jak Smer a Hlas ve vládě splývají a lze čekat jejich opětovné spojení.

Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Národovec Taraba se do čela resortu životního prostředí dostal díky tomu, že prezidentka odmítla do funkce jmenovat popírače klimatických změn Rudolfa Huliaka.

Přestože se dříve této oblasti nevěnoval, pustil se i Taraba do práce rychle a razantně. Mluví o potřebě „redefinovat celou soustavu národních parků“, podle něj totiž omezují obyvatele obcí, kteří v nich žijí a hospodaří. Odvolal šéfy národních parků TRNAP a Velká Fatra a ve spolupráci s ministerstvem zemědělství chce dokonce i zrušit národní park Malá Fatra.

Na resortu životního prostředí tak mají hned silnější slovo stavaři či myslivci. Ochránce přírody nazývá nový ministr „ekoteroristy“ a tvrdí, že vysávají milion eur na „nesmysly“ jako je ochrana lesů, zvěře a rostlin.

Tomáš Taraba | Foto: Jozef Jakubčo/SME | Zdroj: Profimedia

Ministerstvo slovenské kultury

Do titulků nejen slovenských novin se často dostávají i nominanti SNS na ministerstvu kultury, druhém resortu vedeném národovci.

Státní tajemník (náměstek) Štefan Kuffa už stihl vyzvat Konferenci biskupů Slovenska k intronizaci Ježíše Krista. Symbolickým uvedením na trůn by tak zemi zasvětili Kristu Královi. Kuffa tvrdil, že tento krok navrhuje jménem ministerstva kultury, šéfka resortu Martina Šimkovičová (za SNS) ale celou věc odmítla s tím, že jde o Kuffův soukromý návrh.

Kuffa je také odpůrcem potratů, tvrdí, že ženy by na něj neměly mít právo.

Jeho nadřízená, ministryně kultury Šimkovičová hlásá posilování slovenské kultury a potřebu jejího „očištění“ od cizích vlivů. „Kultura slovenského lidu má být slovenská a žádná jiná. Respekt vůči jiným kulturám neznamená jejich smíchávání s tou slovenskou,“ tvrdí například.

Poslanecký klub a vedení SNS. První zleva Peter Kotlár, druhý zleva Rudolf Huliak, čtvrtý zleva Andrej Danko, vedle něj Tomáš Taraba a zcela vpravo Martina Šimkovičová a Ján Krišanda | Zdroj: Profimedia