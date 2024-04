Pellegrini bude proevropský prezident. V extrémech se umí postavit i Ficovi, říká spoluzakladatel Směru

Peter Pellegrini byl v sobotu zvolen novým slovenským prezidentem. „V průzkumech se vždycky pohyboval okolo 40 až 45 procent a vždy měl na svojí straně i voliče, kteří nebyli stranicky vázaní a kteří k němu měli sympatie jako k osobě,“ vysvětluje pro Radiožurnál spoluzakladatel strany Směr Boris Zala výsledek slovenských voleb. Chybu Pellegriniho protikandidáta vidí v tom, že nevystoupil z role diplomata a neoslovil i další, nerozhodnuté voliče. Rozhovor Bratislava 15:38 8. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ‚Peter Pellegrini si akorát udržel tuto dominanci na politické scéně,‘ říká Boris Zala k výhře Pellegriniho. | Zdroj: Profimedia

Co podle vás ukázalo druhé kolo slovenských prezidentských voleb?

Já bych do toho nevkládal velmi silné politické poselství. Uvědomme si jednu věc. Peter Pellegrini byl nejpopulárnější politik poslední tři roky. Permanentně vedl na Slovensku všechny žebříčky popularity a průzkumy vždycky ukazovaly, že má ve vztahu k Ivanovi Korčokovi 60 procent ku 40 procentům.

Peter Pellegrini si jen udržel tuto dominanci na politické scéně. Vedl volební kampaň tak, že neztratil hlasy ani ve středě, ale ani směrem ke konzervativním nacionalistům. Udržel si širokou paletu voličů.

To podle vás znamená, že v kampani nedošlo k zásadnímu zlomu? Že to zkrátka od začátku směřovalo k tomuto výsledku?

Ano. Peter Pellegrini měl v průzkumech vždycky o hodně větší počet procent, než dohromady mají strany Směr i Hlas. Ty získávaly v průzkumech okolo 30 procent dohromady.

A Peter Pellegrini se vždycky v průzkumech pohyboval okolo 40 až 45 procent. To znamená, že měl vždy na svojí straně i voliče, kteří nebyli stranicky vázaný a kteří k němu měli sympatie jako k osobě.

Máte pocit, že se na výsledku voleb podepsalo to, že větší část slovenské společnosti nechtěla, aby následovaly roky sporů mezi prezidentem a vládou?

Ne. Nemyslím si, že toto hrálo nějakou roli. Myslím si, že o hodně větší roli hrálo to, že na Slovensku přece jen je trochu strach z válečných událostí.

To neznamená, že každý, kdo má strach z války a je za mír, je zároveň proruský. Ale jsme velmi blízko ukrajinských hranic a lidi z toho mají skutečně strach. A raději poslouchají uklidňující řeči o míru než agresivní vyjádření k válce na Ukrajině.

Udělal podle vás Ivan Korčok nějakou zásadní chybu?

Ano, Ivan Korčok se za celou volební kampaň skutečně držel jako diplomat a nepřekročil hranici směrem k politice. Neuvědomil si, že potřebuje svými hesly a vystoupeními ovlivnit o hodně větší škálu voličů než to, co už udělal, když oslovil ty s takzvanou prozápadní orientací. To je jenom část voličů a jen pro část voličů to hraje významnou roli. Takhle to u všech voličů není.



Výzvy pro Pellegriniho

Z doby, kdy jste byl vlivným politikem strany Směr, znáte velmi dobře Petera Pellegriniho. Jakým bude prezidentem?

To si netroufám předvídat, protože ho sice znám povahově dobře, ale on bude vystavený mnoha zkouškám a ty zkoušky budou vyplývat z toho, že Robert Fico se nezastaví ve své politice. Fico bude vést politiku, která skutečně bude tahat Slovensko k orbánovské cestě. A tam je mnoho schodů, přes které je třeba přejít.

Je proto otázka, jak se Peter Pellegrini postaví k jednotlivým krokům, které nás budou tahat směrem k této orbánovské politice. Jestli se postaví proti a bude schopný to ukormidlovat, tak bude mít sympatie veřejnosti, dokonce mu sympatie narostou

Pokud toho nebude schopný udělat a bude skutečně jen posluhovat Robertovi Ficovi, tak bude sympatie ztrácet.



A vy spíš očekáváte, že se Peter Pellegrini postaví vládě, anebo že spíš bude postupovat v zájmech vlády? Ptám se na to i proto, že bývalý slovenský prezident Andrej Kiska nedávno ve 20 minutách Radiožurnálu připomínal situaci po vraždě Jána Kuciaka a po demisi Roberta Fica, kdy se Peter Pellegrini jako tehdejší premiér Ficovi vzepřel, odvolal tehdy policejního prezidenta. Očekáváte nějaký podobný vzdor i potom, kdy Peter Pellegrini začne úřadovat v prezidentském paláci?

Myslím, že pokud by přišlo na extrémní situace, které by překračovaly určité hranice, tak Peter Pellegrini se umí i tvrdě postavit. Ale myslím si, že prvně se bude snažit usilovat věci vyřešit, řekl bych, tichou politikou v pozadí, aby zabránil určitým extrémům.

Až kdyby nedošlo k dohodě, tak si myslím, že je schopný i veřejně vystoupit proti extrémním ambicím. Já hrozby vidím hlavně od Slovenské národní strany (SNS), takzvaná ľudácká politika se skutečně dostala do popředí a autoritářské tendence jsou tam velmi výrazné.

Robert Fico schopný manévrovat skoro na všechny strany, ale Slovenská národní strana je skutečně riziko extrémní pravice.

Premiér Fico výsledek druhého kola prezidentských voleb komentoval tak, že se tím ukázalo, že vláda má podporu voličů. Očekáváte, že teď bude ještě razantnější v prosazování programu, se kterým kandidoval, o které mluví?

V některých věcech bude razantnější, především ve věcech, které demokratická veřejnost nebude brát moc pozitivně, jako bylo například prosazení novely trestního zákona. Ta změna byla samozřejmě šitá na míru tak, aby se určité kauzy zametly pod koberec.

Ale zase si myslím, že v otázce plnění vládního programu ze sociálního a ekonomického hlediska nevidím žádnou konfliktní situaci.

Peter Pellegrini ujišťuje, že on i jeho strana Hlas jsou zárukou ukotvení Slovenska v Evropské unii a Severoatlantické alianci. Může se jeho nástup do prezidentského úřadu nějak výrazněji odrazit na česko-slovenských vztazích, poněkud poznamenaných spory ohledně další pomoci Ukrajině?

Jsem přesvědčený, že Peter Pellegrini se výrazně bude snažit o zlepšení je slovensko-českých vztahů. Myslím si, že z toho bude snažit udělat dokonce svoji prioritu. Myslím si, že bude chtít posílit i svoji osobní pozici dobrými vztahy s novou polskou vládou Donalda Tuska, která je výrazně proevropská. Myslím si, že v prezidentské funkci bude hrát silnou proevropskou politiku.

Kdo se sjednotí



Neúspěšný kandidát Ivan Korčok zatím neřekl, jestli si svou budoucnost představuje v politice. Nechal si čas na rozmyšlenou. Očekáváte, že zůstane v politice, a pokud ano, v jaké roli?

Ivana Korčoka znám dobře mnoho let a je třeba říct, že ano, je to politický živel a jako diplomat měl vždy výrazný zájem o domácí politiku, žil domácí politikou. Myslím si, že tímto neskončil a že bude pokračovat v nějakém typu politické kariéry.

Jestli si raději založí vlastní stranu, anebo přijme nabídku některé jiné politické strany jako řekněme integrátor občanské pravice? Je to celkem možné. V tuto chvíli neumím odpovědět a myslím si, že ani on to ještě nemá promyšlené. Ale jak ho znám, z politiky neodejde.

Korčok je osobně politicky orientovaný spíš pravicově, takže si myslím, že kdyby byl takovýto integrátor malých politických stran, tak by to pod jeho taktovkou mohlo vést k úspěchu.

Nově zvolený slovenský prezident Peter Pellegrini už v noci ze soboty na neděli mluvil o tom, že chce být prezidentem nadstranickým, že chce sjednotit slovenský národ. Očekáváte, že se mu to může podařit, anebo naopak očekáváte, že situace na Slovensku bude dál vyhrocenější a že ty příkopy se třeba budou ještě prohlubovat?

Tady jsem skeptický. Myslím si, že se to nepodaří. Peter Pellegrini o to může usilovat, ale rozdělení společnosti je dneska velmi striktní. A je třeba říct, že je tu výrazný nástup konzervativního nacionalismu, který na Slovensku má podobu ľudáctva, ale je to celoevropský trend.

Pokud by prezidentské volby ve Spojených státech vyhrál Donald Trump, tak tato extrémní, konzervativní a nacionalistická pravice by narostla výrazně v rámci celé Evropy. A samozřejmě by posílila i na Slovensku.