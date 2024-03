Pellegrini je ve slovenské politice téměř čtvrt století. Do prezidentské paláce mu má pomoct umírněnost

Když v roce 2018 přebíral po Robertu Ficovi vládu, byl označován za kultivovaného politika a naději Směru. První Peter Pellegrini potvrdil, druhé nikoliv. Ze strany po dvaceti letech odešel a založil si svou vlastní – Hlas. S ní se ovšem vrátil do Ficovy náruče a vytvořili spolu opět vládu. Vedle dosluhující prezidentky Zuzany Čaputové je Pellegrini dlouhodobě nejpopulárnějším slovenským politikem a teď by jí chtěl ve funkci hlavy státu nahradit. profil Praha 6:00 24. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peter Pellegrini v roce 2012 a 2023 | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Profimedia

Pellegrini se narodil se 6. října 1975 v Banské Bystrici, matka byla učitelka, otec automechanik. Vystudoval ekonomické fakulty na Univerzitě Mateja Bela ve svém rodném městě a na Technické univerzitě v Košicích.

Hovoří anglicky, rusky a německy. Má italské předky, jeho příjmení znamená v italštině poutník (pellegrino) respektive poutníci (pellegrini).

‚Víkend na Slovensku pro vyřešení míru na Ukrajině.‘ Slovenští kandidáti na prezidenta se utkali v debatě Číst článek

Má za sebou bohatou politickou kariéru. V roce 2002 se ve věku 27 let stal asistentem poslance Směru Ľubomíra Vážného.

V letech 2006–2012 pak byl poslancem, následně dva roky jako státní tajemník na ministerstvu financí. V roce 2014 byl necelých pět měsíců ministrem školství, následně dva roky předsedou parlamentu a poté mezi lety 2016–2018 místopředsedou vlády pro investice a informatizaci.

Jako poslanec prosadil několik zákonů, které se týkaly vyvlastňování pozemků a omezení vlastnických práv při výstavbě silnic a dálnic, a byl slovenským tiskem označován za „muže pro černou práci“. Jeho nástup do vedení parlamentu tehdy schvalovala i opozice.

Premiér v záskoku

O jeho rostoucí pozici ve Směru vypovídalo, že byl od roku 2014 stranickým místopředsedou, v parlamentních volbách 2016 byl trojkou na kandidátce za Ficem a Robertem Kaliňákem. V roce 2018 byl stranickou volbou na premiéra poté, co Fico s Kaliňákem kabinet pod tlakem protestů a koaličních partnerů opustili.

Prezident Andrej Kiska jej tehdy pověřil sestavením nové vlády poté, co přijal demisi třetí Ficovy vlády. Projevy nespokojenosti občanů po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky na rozdíl od některých svých spolustraníků odmítal označovat za pokus o státní převrat a naopak protesty označil za projev skutečné demokracie.

Podpořit Korčoka jsem neváhal. Pellegrini ukázal, že se umí podbízet hodnotám, říká bývalý prezident Číst článek

Za svého působení v čele slovenské vlády se Pellegrini v květnu 2019 stal prvním slovenským premiérem po více než pěti letech, který dostal pozvánku na schůzku v Bílém domě, kde jej přijal Donald Trump.

V období, kdy vedl vládu a Fico byl v politickém útlumu, to mezi oběma muži začalo skřípat. Po prohraných parlamentních volbách 2020 došlo k rozštěpení Směru. „Pokud chce pan předseda Fico pomoci Směru, sociální demokracii na Slovensku, dozrál čas k jeho odchodu z čela strany. Pomůže Směru stát se silnějším, zásadně zvýší jeho koaliční potenciál, dá prostor nové generaci politiků, která je připravena bojovat,“ říkal tehdy Pellegrini.

Jelikož se ale Fico k odchodu neměl, odešel spolu s podstatnou částí poslaneckého klubu sám a v létě 2020 založil novou stranu Hlas.

Vybral si návrat Směru

Loňské předčasné parlamentní volby z Pellegriniho díky volebnímu výsledku udělaly klíčovou postavu povolebního vývoje. Jeho Hlas skončil třetí s necelými 15 procenty hlasů a nešla bez něj složit vládní většina. Buď si mohl vybrat koalici se Směrem a nacionalistickou SNS, nebo konzervativně-liberální čtyřkoalici s Progresivním Slovenskem, SaS a KDH.

Válka na Ukrajině nemá vojenské řešení, míní šéf slovenské diplomacie Blanár Číst článek

Přestože dostal od liberálů nabídku být premiérem, nakonec si poměrně rychle vybral první variantu. Dodržel také svůj dřívější slib, že s Ficem v jedné vládě sedět nebude. V povolebním vyjednávání na něj zbylo křeslo předsedy parlamentu, kam se vrátil po sedmi letech. Již od voleb se také spekulovalo o tom, že měl od Fica dostat příslib podpory pro prezidentské volby. K tomu také došlo, na post hlavy státu Pellegrini kandiduje s podporou vládního Směru i Hlasu.

Podle politologa Grigorije Mesežnikova tím Pellegrini zcela zradil to, co dříve hlásal: „Že je dobrou alternativou k Ficovi, od kterého se distancoval. Bez Petera Pellegriniho by k instalování Fica počtvrté premiérem nedošlo,“ uvedl.

‚Podržtaška‘

Kandidaturu na prezidenta oznámil 8. ledna. V prvních týdnech roku čelil osobním útokům předsedy nejmenší vládní strany SNS Andreje Danka. „Každý kandidát se musí připravit na to, nejen jestli se umí usmívat, ale i kolik má dětí, koho má rád, s kým žije, z čeho je financována kampaň. A pak si lidé vyberou,“ řekl. Podle něj budou „voliči zkoumat, kdo je první dáma. Určitě by o zdravotním stavu kandidáta na prezidenta měli občané všechno vědět“.

Otevřeně homofobní projev pak Pellegrinimu loni adresoval expremiér a také prezidentský kandidát Igor Matovič.

Ostrá kritika Pellegriniho zazněla i na opozičních demonstracích. Tisíce lidí tam pod hesly o ochraně právního státu skandovaly i vzkazy, že je Pellegrini „zrádce“ či „podržtaška“. Naráželi tak na jeho slova ze začátku loňského října, kdy se jednalo o nové vládě: „Nebudu žádný podržtaška ani nebudeme někomu dělat jen výtah k moci, aby si se státem dělal, co chce,“ řekl tehdy Pellegrini.

Pellegrini i tak zůstává nejdůvěryhodnějším slovenským politikem, jak ukázal průzkum agentury Focus pro Markízu. Důvěřuje mu 47 procent Slováků, zatímco 52 ne. Respondenti na něm oceňují snahu vyvarovat se otevřených střetů a konfliktů i to, že má image vstřícného politika.