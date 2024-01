Výsledek prezidentských voleb by se mohl lámat na Pellegriniho loajalitě k Ficovi, myslí si sociolog

Peter Pellegrini (Hlas-SD) v pátek ohlásil, že se bude ucházet o prezidentský úřad. Nejpopulárnější slovenský politik, který působil i na pozici premiéra, je podle většiny průzkumů favoritem přímé prezidentské volby. „Koná jako člověk, který nejprve odešel od Fica, který se k němu vrátil, a který každým svým krokem podporuje a stává se garantem jednotlivých kroků Ficovy vlády,“ komentuje sociolog a spisovatel Martin Bútora. Rozhovor Bratislava 20:44 19. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda slovenského parlamentu Peter Pellegrini na návštěvě Poslanecké sněmovny ČR | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nastínil Peter Pellegrini dostatečně jasně, proč se uchází o prezidentský úřad, s jakou vizí a nakolik by se tedy rozcházel s tím, jak tuto státnickou roli uchopila Zuzana Čaputová?

Pro jeho voliče a podporovatele mohly jeho výstupy působit přesvědčivě, protože byl na vysokých politických postech. Ví toho hodně o světě, hodně cestoval a zjišťoval, že lidé si po hádkách politiků bývalé vlády přejí pokoj a stabilitu, že si přejí lepší fungování státu, mají vizi státu, který pomůže všem, kteří to potřebují.

Také sliboval, že nebude prezidentem elit, prezidentem médií ani prezidentem zahraničí, ale že chce být prezidentem obyčejných lidí. Tvrdil, že chce být prezidentem, který spojuje, nikoliv který rozděluje. Říkal, že všichni tři ústavní činitelé by měli tahat za jeden provaz. Často též opakoval slova o hrdém, sebevědomém, suverénním Slovensku.

Zuzana Čaputová se představila a konala jako hlava státu, které nejvíce záleželo a záleží na ochraně ústavnosti, na dodržování demokratických pravidel hry, na jednoznačné příslušnosti k Západu a v čase krizové situace, tedy po vypuknutí ruské agrese vůči Ukrajině, na pomoci Ukrajině.

A ani nezdůrazňovala, což ani v demokracii není možné, že je prezidentkou všech občanů.

Pokud by Peter Pellegrini uspěl v březnových volbách, jakým způsobem by nejspíš reálně uchopil prezidentskou funkci? Vytvořil by jakýsi mocenský tandem s vládou Roberta Fica?

Není to tak jednoduché právě kvůli tomu, o čem jsem hovořil. Co ve svém vystoupení řekl, to vše je v rozporu s tím, jak koná.

On jedná jako člověk, který nejprve odešel od Fica, který se k němu vrátil, a který každým svým krokem podporuje a stává se garantem jednotlivých kroků Ficovy vlády, které jsou vnímané jako dost zásadní hrubé porušování právního státu a demokratických pravidel hry.

Takže o tom sice Pellegrini moc hezky hovoří a může to zaznít, ale je to problematické z tohoto hlediska. Nedá se předpokládat, že když se prezidentem stane, jestli a do jaké míry se opravdu bude odlišovat třeba od Michala Kováče nebo Vladimíra Mečiara. Ale je to málo pravděpodobné.

Nejvážnějším volebním soupeřem Petera Pellegriniho se zdá být bývalý ministr zahraničí Ivan Korčok, patrně favorit nynější liberálně demokratické opozice, účastník současných protivládních demonstrací. Pellegrini je na základě dosavadních průzkumů označován za favorita. Na kterých otázkách nebo na jakých bodech jejich kampaní by se mohly lámat volební šance těchto dvou kandidátů?

Ano, pan Pellegrini je podle volebních průzkumů označován za kandidáta, ale v posledních dnech se po opakovaných průzkumech volební šance téměř vyrovnaly a pravděpodobně bude tato tendence pokračovat dále.

Pokud jde o to, na čem by se to mohlo lámat, tak by to mohlo být právě na tom, co se momentálně děje. Na tom, že vláda se chová tak, jako kdyby vítěz měl brát všechno.

Na úplné loajalitě Pellegriniho k Robertovi Ficovi, na čím dál silnějším příklonu Roberta Fica k Viktorovi Orbánovi, na tom typu politiky, na tom typu „demokracie“, kterou Robert Fico propaguje a prosazuje.

Ale také na dvoutvářnosti Fica, který na jedné straně doma říká něco, na straně druhé v Evropské unii prosazuje něco jiného. Který k publiku, ke kterému mluví, chce říkat to, co chce to publikum slyšet.

Korčok bude v tomto směru asi jednoznačnější, má za sebou dráhu člověka, který ví, co to znamená spravovat stát, má nějaká uznání v zahraničí, má manažerské schopnosti a také Slovensko velmi pečlivě a velmi často objížděl.

Bude se to lámat až do poslední chvíle. Zřejmě se oba kandidáti dostanou do druhého kola a bude se to lámat i na tom, kdo všechno podpoří jednoho a kdo všechno podpoří druhého. To nebude pro Ivana Korčoka jednoduché, protože porporu mnoha antisystémových, nacionalistikých a proruských voličů může získat Pellegrini na svou stranu.