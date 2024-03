Pellegrini musí přitvrdit a mobilizovat voliče, říká politolog. Můžeme očekávat i nekorektní témata

Slovenská volební komise potvrdila výsledky sobotního prvního kola prezidentských voleb. Do rozhodujícího duelu postoupili Ivan Korčok a Peter Pellegrini. Zemi čeká v rozhodujícím druhém kole nejtěsnější souboj o křeslo hlavy státu od zavedení přímé volby v roce 1999, píše slovenský tisk. Nadcházející politický boj Radiožurnálu v rozhovoru popsal slovenský politolog Pavol Struhár z univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíně. Rozhovor Praha/Bratislava 14:24 24. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Korčok chce před druhým kolem oslovit i voliče vládních stran | Zdroj: Reuters

Je vítězství Ivana Korčoka a jeho odstup od rivala, skoro pět a půl procentního bodu, překvapením?

Do jisté míry ano, protože to nenaznačovaly trendy. Mluvilo se o velmi těsném souboji, což znamená, že to mohl vyhrát Ivan Korčok nebo Peter Pellegrini, nebylo to jisté. Ale ten rozdíl byl poměrně překvapivý.

Některé slovenské listy hodnotí hlasování jako referendum o vládní koalici či o samotném premiérovi. Vidíte to podobně?

Určitě ano. Takovým způsobem byla mířena i ta kampaň. Zapojily se do ní opoziční strany, které podporovaly Ivana Korčoka s tím, že by měl vytvářet jakousi protiváhu koaličních stran. Samozřejmě se voliči rozhodovali podle toho, co se děje ve vnitrostátní politice na Slovensku.

Podpora Štefana Harabina

Třetí v pořadí toho prvního kola, exministr spravedlnosti Štefan Harabin, který má proruské názory a který je pro vystoupení Slovenska z NATO, dostal v sobotu bezmála dvanáct procent. Dá se předpokládat, že tyto hlasy ve druhém kole automaticky připadnou Pellegrinimu?

Určitě ne, protože voliči Štefana Harabina jsou poměrně různorodí, ale velkou část z nich tvoří takzvaní protestní voliči, kteří mají problém jednak s Ivanem Korčokem, ale i s Peterem Pellegrinim. To je i důvod toho, proč stále Štefan Harabin váhá s tím, koho z nich podpoří, a zdali vůbec přímo doporučí svým voličům vybrat si konkrétního kandidáta.

Samozřejmě že je tam část voličů Štefana Harabina, která ho volila právě kvůli jeho silným proruským postojům a někdy až kontroverzním názorům ohledně bezpečnostních složek na Slovensku anebo hodnotových témat, liberálních témat, LGBT a tak dále.

To znamená, že určitě i takoví voliči jsou mezi těmi, kteří podpořili Štefana Harabina. Vůbec bychom ale nemohli takhle jednoduše počítat s tím, že nyní automaticky přejde dvě stě až tři sta tisíc voličů k Peteru Pellegrinimu. Pokud by to bylo padesát procent, byl by to pro Petera Pellegriniho úspěch.

Slovenský Denník N napsal, že nečekaná prohra Petera Pellegriniho může mobilizovat jeho voliče. Souhlasíte?

Určitě ano. Podle mě ten problém, proč byl rozdíl mezi Ivanem Korčokem a Peterem Pellegrinim tak výrazný, spočíval v tom, že Peter Pellegrini asi trošku zahálel v mobilizování svých voličů, což není překvapující, protože kampaň, kterou vedl, byla taková nijaká. Svoje voliče si uklidnil, a naopak voliči Ivana Korčoka byli mobilizováni ať už skrze různé protesty v ulicích, nebo jiné aktivity. To znamená, že mobilizace pro Petera Pellegriniho bude klíčová.

Byla volební účast vysoká?

Účast u voleb je obecně hodnocena jako vysoká. Přitom byla jen necelých padesát dva procent oprávněných voličů, což je třeba z českého pohledu poměrně málo. V prvním kole prezidentských voleb u nás přišlo přes šedesát osm procent voličů, v tom druhém přes sedmdesát. Co se dá očekávat od druhého kola? Může přijít ještě víc lidí?

Ano. Všeobecně lze říct, že ta účast je nízká, ale na slovenské poměry je jedna z těch vyšších. Historie nám ukazuje různé případy, kde – pokud se ve druhém kole volilo proti někomu a lidé se obávali, že by se dostal k moci někdo nepřijatelný, ať už Robert Fico nebo třeba Vladimír Mečiar – se tito voliči do druhého kola zmobilizovali a účast ve druhém kole byla vyšší.

Máme také případy, kdy byla účast ve druhém kole nižší, protože ti lidé jednoduše necítili nějakou potřebu jít k volbám a „zachránit“ Slovensko před někým nepřijatelným. Nezdá se mi, že by byl Ivan Korčok pro druhou stranu tak nepřijatelným kandidátem, že by se účast ve druhém kole zásadně zvýšila. To je těžké předpovědět. Může být i mírně nižší, protože nemusí přijít voliči Štefana Harabina. Může být i mírně vyšší, ale nemyslím si, že tam bude nějaký zásadní rozdíl.

A ještě ve stručnosti: Jak odhadujete, že bude vypadat kampaň? Přitvrdí? Kde se bude o hlasy ucházet Ivan Korčok? Co myslíte?

Ivan Korčok pravděpodobně nepřitvrdí, ten povede protivládní rétoriku a pravděpodobně se do jisté míry může zaměřit na maďarské voliče anebo se bude snažit třeba skrz sociální témata získat část voličů Štefana Harabina. Peter Pellegrini bude určitě muset být aktivnější. Bude muset i přitvrdit.

Můžeme očekávat i ne úplně korektní změny. To k politice ale patří. Nemají ale moc času, protože během těch dvou týdnu to ještě přeruší velikonoční svátky, kdy jde politika trochu stranou. Musí tedy začít co nejdřív.