Pellegrini si udrží důstojnou pozici jen, když se vymezí proti Robertu Ficovi, míní politolog Abrahám

Slovensko už má jasno, kdo vystřídá v Grasalkovičově paláci prezidentku Zuzanu Čaputovou. Jakým prezidentem ale Peter Pellegrini bude? Podle rektora Bratislavské mezinárodní školy liberálních studií Samuela Abraháma ztratí autoritu, jestli se bude snažit pouze přitakávat premiérovi Robertu Ficovi (Směr-SD). „Jestli se vrátí do své původní, přirozené pozice, tak se bude muset vůči proruskému slovníku Roberta Fica vymezit," říká pro Radiožurnál. Rozhovor Bratislava 19:19 7. dubna 2024

Co nakonec Pellegrinimu vyhrálo volby? Můžete shrnout ty hlavní faktory?

Samozřejmě bylo důležité druhé kolo, ve kterém potřeboval pan Pellegrini hlasy dvou skupin – Maďarů a voličů Štefana Harabina. Ale získat je bylo velmi komplikované, protože pan Harabin má velmi ostrou rétoriku proti NATO a Evropské unii, je velmi proruský. Panu Pellegrinimu se to přesto podařilo, a to i díky vládní koalici, která mu nabídla ještě větší podporu než v prvním kole.

Když ale sečteme tyto dvě skupiny voličů, zjistíme, že pan Pellegrini dostal mnohem více hlasů. Takže z toho vychází, že se mobilizovali všichni voliči vládní koalice, a jak jste slyšeli z úst pana Korčoka, vykreslili ho jako možného budoucího prezidenta války. Že zatáhne Slovensko do války na Ukrajině, což racionálně není možné.

Proč ale Slováci ve velkém uvěřili tomu narativu, že je Ivan Korčok zatáhne do války a Peter Pellegrini tomu může zabránit?

Víte, žijeme ve světe médií, které filtrují tyto nesmysly. Ale fungují tady i sociální sítě, internet a navíc se podařilo rozposlat několik set tisíc časopisů, které podporovaly Pellegriniho a kde na konci byl článek, že pan Korčok je kandidátem války.

Zdá se nemožné, že by někdo mohl něčemu podobnému podlehnout. Ale celá ta alternativní scéna a ruští trollové masírují už několik let slovenské občany, situace je napjatá, všichni se bojí, co se ještě stane na Ukrajině a zkrátka se jim povedlo vyvolat v lidech strach a myšlenku, že když zvolí pana Pellegriniho, tak se podaří zajistit na Slovensku mír a bezpečnost.

Dá se říci, jak moc prostranickým prezidentem Pellegrini bude? On tu svou rétoriku vůči straně Směr-SD a Robertu Ficovi změnil, stejně tak vůči konfliktu na Ukrajině. Dá se říci, jaký bude prezident?

Jestli bude pouze přitakávat tomu, co Robert Fico říká, tak ztratí autoritu. Podle toho, jak známe pana Pellegriniho z minulosti, tak víme, že on nebyl žádný proruský troll, nebyl proti NATO ani Evropské unii. Takže jestli se vrátí do své původní, přirozené pozice, tak se bude muset vůči tomu proruskému slovníku Roberta Fica vymezit. Jedině tak si bude moci udržet pozici, která je důstojná. Neříkám, že dopadne jako Michal Kováč před dvaceti lety, ale tvrdím, že se bude muset snažit být nadstranickým, nestranným prezidentem. A zasypat tak tu propast, která ve slovenské společnosti během voleb vznikla.