Peníze za porod i za smrt. Ruskou společnost mění štědré příspěvky za narozené děti i mrtvé vojáky

Za tři válečné roky se společenská smlouva mezi Kremlem a ruskými občany zásadně proměnila. Stát dnes platí miliardy rublů na podporu porodnosti, jako výplaty těm, kdo riskují život na frontě a také příbuzným padlých vojáků. Tento paradox více než co jiného charakterizuje podobu současné ruské společnosti, píše v analýze nezávislé ruské médium The Bell. Svět ve 20 minutách Moskva 22:53 2. června 2025

Ruský statistický úřad hned po začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 znepřístupnil údaje o úmrtnosti podle věku a místa bydliště. Loni navíc přestal zveřejňovat statistiku týkající se příčiny úmrtí, připomíná The Bell.

„K tomuto utajování dochází na pozadí rekordního poklesu porodnosti a nárůstu úmrtnosti,“ říká opoziční ruský demograf Aleksej Rakša.

Ruské vedení podle něj ve velkém sází na podporu porodnosti, třebaže už třetí tok vede krvavou válku a každý měsíc nabírá až 60 tisíc nových nájemných vojáků, které tím v podstatě vyškrtává z ekonomiky a demografické budoucnosti.

Roďte, zaplatíme

Minimálně 35 ruských regionů loni zavedlo přímé výplaty za narození dítěte. Jsou určené studentkám, ženám do 25 let, a někdy dokonce i školačkám. V některých oblastech úřady doplácejí za narození dítěte ženám, které mají manžely na frontě.

Základní program na podporu porodnosti rodičkám garantuje výplatu ve výši devět tisíc dolarů (téměř 198 tisíc korun) za první dítě a další přibližně tři tisíce (skoro 66 tisíc korun) dostanou za druhého potomka. Spolu s různými regionálními podporami mohou ženy dostat od 12 tisíc (okolo 263 tisíc korun) do 50 tisíc dolarů (asi 1,1 milionu korun).

Výše a charakter podpory se značně liší region on regionu. Nejvíce mohou získat studentské páry a ženy do 25 let. Ale například v Tatarstánu je podpora vyplácena jen mladým prvorodičkám, které žijí na venkově. V Permském kraji jsou zase upřednostňovány studentky a ženy účastníků války na Ukrajině.

Verbování se vyplatí

Zásadní nárůst porodnosti je jedním z cílů, kterých chce ruský prezident Vladimir Putin dosáhnout do konce svého šestého funkčního období. Úroveň natality v jednotlivých regionech je proto jedním z nejdůležitějších ukazatelů, podle kterých jsou hodnoceni gubernátoři. Druhým je splnění plánu náboru smluvních vojáků.

Každý nově nabraný nájemný voják dostává za podpis kontraktu přibližně pět tisíc dolarů (téměř 110 tisíc korun) z federálního rozpočtu. Tito muži jsou navíc často motivováni štědrými regionálními podporami, které se opět liší region od regionu: v Moskvě je to 24 tisíc dolarů (okolo 527 tisíc korun), v Magadanské oblasti 26 tisíc (cca 571 tisíc korun) a například ve Sverdlovské oblasti dokonce 38 tisíc (skoro 835 tisíc korun).

Regionální politici tak jednou rukou posílají muže do války a druhou podporují ženy, aby rodily. V prvním i druhém případě přitom dochází k odlivu pracovních sil z ekonomiky, a to v situaci, kdy na ruském pracovním trhu panuje dlouhodobý deficit. Nezaměstnanost se totiž už dva roky drží na historicky rekordním minimu 2,3 procenta.

Válka znamená peníze od státu

Podstatnější ale je, že státem masově vyplácené vysoké podpory za ochotu rodit a zemřít ve válce lidé začínají vnímat jako normu. Vzhledem k tomu, že válkou na Ukrajině prošly již 3 miliony lidí, to vytváří novou společenskou realitu.

Podle nezávislých průzkumů veřejného mínění se přitom většina obyvatel Ruska domnívá, že se jejich materiální situace v posledních letech zlepšila. Více než 40 procent z nich však nespojuje důstojný a spokojený život se svobodami a dodržováním lidských práv, nýbrž s výší státem vyplácených platů a podpor.

Blahobyt a ekonomický růst si Rusové zkrátka spojují s Putinovou vládou, a především s válkou. Její konec, který je připraví o řadu výhod, budou logicky vnímat jako úpadek a ponížení.

Tento čistě smluvní charakter vztahů hrozí ruskému státu tím, že společnost připravená o finanční stimuly může začít volat po změně politického kurzu, uzavírá svou analýzu nezávislé ruské médium The Bell.