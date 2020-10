Kdo vyhraje v Pensylvánii, vyhraje Bílý dům. Kampaň v okrese Erie vrcholí, ladí se i hlasování poštou

Kdo vyhraje v tomto okrese, ten vyhraje v Pensylvánii. A kdo získá Pensylvánii, ten získá i Bílý dům, cituje Jason Brandel v kanceláři demokratů zdejší mantru. Šedé průmyslové město Erie s mnoha zchátralými továrními budovami a jeho okolí jsou epicentrem souboje Trumpa s Bidenem.

Šéf zdejších demokratů Jim Wartz říká, že cítí zvýšenou pozornost a trochu víc tlaku. Kdyby snad někdo potřeboval zvýšit motivaci, tak prý vidí, že jejich okres teď sleduje celý svět.

Současný americký prezident Donald Trump v roce 2016 vyhrál Pensylvánii o pouhých 44 tisíc hlasů. Z toho skoro polovinu odlákal demokratům oproti předešlým volbám právě tady v Erie a okolí. I to je důvod, proč zdejší demokrati vyrazili za voliči do ulic už v době, kdy jinak Bidenova kampaň kvůli pandemii oslovovala lidi jen virtuálně.

„Už v červnu jsme začali chodit rozdávat letáky a zahradní transparenty. Lidi to po nás aktivně žádali a pak se k nám v ulici vždycky sami sbíhali. Teď máme armádu dobrovolníků a do poslední chvíle se snažíme oslovit co nejvíc demokratů, nezávislých i umírněných republikánů,“ říká Wartz pro Radiožurnál.

„Nechtěli jsme dát republikánské kampani výhodu v terénu. Ale myslím, že se to trochu přehání. Oni o tom hodně mluví, že jsou mezi lidmi, ale mám zprávy, že realita je horší. Minule sem do Erie kandidátka demokratů nepřijela a byl problém sehnat tady její transparenty. Letos jsme se dali pozor, aby se tohle nestalo,“ dodává.

Korespondenční hlasování

Šéf zdejších republikánů Verel Salmon bydlí na předměstí Erie v domku obsypaném trumpovskou symbolikou a je naopak přesvědčený, že prezident tento okres i celou Pensylvánii znovu vyhraje.

„Pozoruju velké nadšení a vzrušení, řekl bych, že tak pětkrát větší než minule. Měli jsme tu Trumpův vlak a do průvodu se přidalo pět set aut. Měli jsme tady akci na jezeře, stovky lodí v naší krásné zátoce vyjadřovaly Trumpovi podporu. Chodí k nám do kanceláře spousta demokratů, vyprávějí osobní a rodinné příběhy, jak nemůžou uvěřit krajně levicovým tendencím. Chtějí naše propagační cedule a budou volit Trumpa. Provedli jsme statisíce telefonátů, s respektem k pandemickým pravidlům ťukáme na dveře a rozdáváme letáky. Spontánní zápal našich členů je úžasný,“ popisuje Salmon.

Letos kvůli pandemii smí v Pensylvánii každý registrovaný volič hlasovat poštou. Prezident Donald Trump to navzdory faktům opakovaně označuje za podhoubí pro rozsáhlé volební podvody. Ovšem realita mezi republikány v terénu je jiná. Své voliče před hlasováním poštou nevarují, naopak jim říkají, že je to bezpečné a pomáhají tuto – pro mnohé novinku – zvládnout.

„Ne, nezrazujeme lidi od hlasování poštou. Pomáháme jim, pokud mají nějaké dotazy. Máme i službu, kterou doručujeme žádosti lidí o korespondenční formu hlasování na úřad. Máme výbornou volební komisi, zdvojnásobili počet lidí, koupili nový přístroj, který s obálkami pomáhá. Primárky nám ukázaly některé slabiny a problémy a teď jsme připravení. Nevím, jak zbytek země, ale v našem okrese korespondenčnímu hlasování důvěřujeme,“ vysvětluje Salmon.

Korespondenční hlasy musejí voliči v Pensylvánii umístit do dvojité obálky a soud rozhodl, že na rozdíl od primárek komise nemají uznávat platnost těch, které přijdou jen v jedné obálce. Někteří experti varovali, že toto pravidlo může ve státě, kde byl minule výsledek těsný, vyřadit ze hry desítky tisíc hlasů a obavy z toho mají i demokrati v Erie.

„Osvěta o takzvaných nahých hlasovacích lístcích nám dává hodně práce. Musíte svůj hlas dát do bezpečnostní obálky, pak do té poštovní a připojit přísežné prohlášení. Po tom rozhodnutí soudu teď bude muset být sčítání mnohem pečlivější a bude zajímavé sledovat, až ve volební den ty hlasy z obálek vytáhnou,“ naznačuje šéf tamních demokratů Wartz.

Dřív než 3. listopadu to tady v Pensylvánii volební komise udělat nesmějí a započítat musejí i včas odevzdané hlasy došlé poštou ještě tři dny po volbách. To může zdržet i celkové výsledky souboje o Bílý dům.