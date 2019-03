Pentagon chce omezit službu transgenderových osob v armádě, nařízení začne platit v dubnu

Americké ministerstvo obrany schválilo novou politiku požadující omezení služby transgenderových osob v ozbrojených silách. Tato politika je přitom předmětem soudních sporů. Nařízení, které požaduje, aby většina jednotlivců sloužila v armádě v pohlaví, v jakém se narodila, vejde v platnost 12. dubna a zabrání službě v armádě osobám, které vyžadují hormonální léčbu nebo operativní změnu pohlaví. Washington 6:09 13. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odhaduje se, že 14 700 vojáků v aktivní službě a v zálohách se identifikuje jako transgender. Ilustrační foto | Zdroj: Pixabay

Nařízení, které podepsal současný muž Pentagonu číslo dva David Norquist, umožní jeho lidem postupovat a vydávat výjimky případ od případu, napsala agentura Reuters.

Odhaduje se, že 14 700 vojáků v aktivní službě a v zálohách se identifikuje jako transgender, ale ne všichni žádají léčbu.

Trend přijímání osob se změněným pohlavím do armády, který započal za vlády předchozího prezidenta Baracka Obamy, se nynější prezident Donald Trump poprvé pokusil zastavit předloni. Federální soud mu ale tehdy zakázal měnit pravidla armádní služby, neboť by to popíralo práva transgenderových osob zaručená ústavou.

Protesty ochránců práv

Loni v březnu Pentagon plán revidoval tak, že zakázal službu v armádě nikoli všem transgenderovým osobám, ale lidem, kteří podstoupili nebo vyžadují operativní změnu pohlaví.

Plán ministerstva, který Trump následně podpořil, zažalovaly organizace hájící lidská práva a soudy včetně odvolacích jejich žalobě vyhověly. Nejvyšší soud ale v lednu tento soudní verdikt zrušil.

Rozhodnutí Pentagonu ihned odsoudila šéfka americké Sněmovny reprezentantů demokratka Nancy Pelosiová. Označila ho za útok na vlastence, kteří chrání zemi. Trumpův postoj podle ní představuje předsudky, ne vlastenectví.