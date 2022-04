Pentagon zahájí proces elektrifikace vozidel, Česko má podle Černochové klimatické závazky jinde

Co reálně by naší zemi a pro naši obranu přinesla dohoda o obranné spolupráci (DCA) s 🇺🇸, o které v Pentagonu začala jednat ministryně @Jana Černochová se svým protějškem @Secretary of Defense Lloyd J. Austin III Austinem?



Třeba posílení bezpečnostních záruk pro 🇨🇿.



