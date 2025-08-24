Pentagon plánuje v Chicagu nasadit armádu. Mise by měla být podobná červnové operaci v Los Angeles
Pentagon plánuje nasadit v Chicagu americkou armádu, píše s odkazem na své zdroje z řad úřednictva web deníku The Washington Post. Prezident Donald Trump si od toho slibuje snížení kriminality, bezdomovectví a nelegální migrace.
Plány se chystají již několik týdnů. Počítají s několika možnostmi, včetně mobilizace nejméně několika tisíc členů Národní gardy již v září, informuje list.
Pokud by tato mise byla schválena, měla by podobný charakter jako operace, kterou Trump nařídil v červnu v Los Angeles a která vzbudila protichůdné reakce. Navzdory protestům státních a místních představitelů tam tehdy vláda nasadila 4000 členů Kalifornské národní gardy a 700 aktivních členů námořnictva.