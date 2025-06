Pentagon přitvrdí proti protestujícím v Los Angeles. Do ulic chce nasadit 500 příslušníků námořní pěchoty

V kalifornském Los Angeles je připravených 2 tisíce členů Národní gardy zasáhnout proti demonstrantům. Ti v centru města protestují proti zadržování a deportacím nelegálních přistěhovalců. Shořelo už nejméně 5 autonomních taxíků bez řidiče. Gardisty přikázal povolat prezident Donald Trump, aby chránili objekty ve městě před vandalstvím. Podle kalifornského guvernéra a starostky Los Angeles to ale může spíše rozdmýchávat vášně v ulicích. Los Angeles 8:30 9. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nepokoje v Los Angeles proti imigračním zátahům | Foto: Tayfun Coskun | Zdroj: ANADOLU / Anadolu via AFP / Profimedia

Protesty vypukly v pátek večer místního času poté, co imigrační úřady provedly ve městě na západním pobřeží Spojených států sérii razií a zadržely nejméně 44 lidí za údajné porušení imigračních předpisů.

Jednalo se o zatím poslední z řady podobných zátahů provedených v řadě amerických měst v rámci rozsáhlé snahy Trumpa zakročit proti nelegální imigraci.

V neděli se protestující nejprve sešli před detenčním centrem, kde jsou zmínění přistěhovalci zadržováni. Gardisté a příslušníci policejních sborů se je snažili přimět k ukončení protestu, který byl úřady prohlášen za nezákonný. Losangeleská policie následně oznámila, že začne zatýkat lidi, kteří budou v protestech navzdory výzvám pokračovat.

Protestující podle policistů házeli kameny a další předměty a pokoušeli se zapalovat parkující automobily, bezpečnostní složky proto použily slzný plyn či gumové projektily. Dva policisty zranili dva lidé, kteří se na motocyklech pokoušeli prorazit policejní kordon, informovala televize CNN.

Podle agentury AP se poté skupina protestujících přesunula na klíčovou rychlostní silnici 101, kterou na desítky minut zablokovala, stejně jako část další blízké komunikace. Policisté se snažili dav ze silnice vyhnat a obnovit provoz.

‚Chaos‘ ve městě

Prezident Donald Trump v několika příspěvcích na své síti Truth Social v neděli pozdě večer washingtonského času označil situaci v Los Angeles za skutečně špatnou a McDonnellovi vzkázal, ať proti demonstrantům nasadí vojáky a policie zatýká lidi v maskách či rouškách.

Velení amerických ozbrojených sil podle CNN uvedlo, že je připraveno v případě dalšího vyhrocení situace vyslat do akce 500 příslušníků námořnictva.

Protesty podle médií postavily demokraty řízené Los Angeles, kde podle sčítání lidu tvoří velkou část obyvatel Hispánci a lidé narození v zahraničí, proti republikánskému prezidentovi, který si v rámci svého druhého funkčního období stanovil za cíl tvrdě zakročit proti nelegální migraci.

Před rozmístěním příslušníků Národní gardy v ulicích varovala starostka Los Angeles Karen Bassová. Podle ní to vyvolá chaos. Pro město, které se vzpamatovává z loňských rozsáhlých požárů v jeho okolí, je podle Basové zmatek to poslední, co teď potřebuje.

Skupina demokratických guvernérů označila Trumpův krok za alarmující zneužití moci.