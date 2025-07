Pentagon tají cenu renovace Trumpova speciálu. Stovky milionů mohou jít z peněz na jaderné zbraně

Americký prezident dostal v květnu od Kataru darem luxusní letoun Boeing 747-8, který chce předělat na prezidentský speciál.



Skutečná cena renovace je utajená, média po konzultaci s odborníky však odhadují, že půjde o vyšší stovky milionů dolarů.



Pentagon mezitím bez oznámení převedl necelou miliardu dolarů z rozpočtu na renovaci amerických jaderných zbraní. Podle The New York Times letectvo boeing předělá právě za tyto peníze. Washington 17:30 29. července 2025 Boeing 747-8, který dostal Donald Trump darem od Kataru | Foto: Roberto Schmidt | Zdroj: AFP / AFP / Profimedia

Americký prezident Donald Trump byl už ve svém prvním volebním období nespokojený se stavem prezidentské letky. Ta nyní zahrnuje dva letouny Boeing 747-200, které jsou v provozu od roku 1990, a několik menších Boeingů 757.

Boeing měl americkému letectvu dodat dva nové speciály do roku 2024, ale dodání odložil na roky 2027 až 2028. Trump letos v zimě řekl, že „s Boeingem není spokojený“.

„Možná koupíme letadlo, nebo ho někde seženeme,“ řekl Trump v únoru, shodou okolností jen několik dní poté, co navštívil palubu 13let starého Boeingu 747-8 vlastněného katarskou královskou rodinou.

Že Katar Trumpovi dá letadlo darem bez nároku na jakoukoli protislužbu, pak oznámil Pentagon v květnu.

‚Bezpodmínečný dar‘

Americká média nyní zjistila, že Spojené státy a Katar příslušné memorandum o porozumění podepsaly 7. července. Katarský emír Tamím bin Hamad Ál Thání a americký ministr obrany Pete Hegseth v něm stvrdili, že převod letadla je „bezpodmínečný“ a nebude nijak ovlivňovat žádná rozhodnutí americké vlády.

Americký prezident Donald Trump a katarský emír Tamím bin Hamad Ál Thání na podpisové ceremonii při Trumpově návštěvě Kataru | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

Trump převod označil za veřejný a transparentní. Kolik však bude stát rekonstrukce civilního boeingu na prezidentský speciál, není jasné.

Odborníci hovoří o vyšších stovkách milionů dolarů a deník The New York Times (NYT) upozorňuje na podezřelou transakci v rámci amerického ministerstva obrany – z rozpočtu prodraženého a zpožděného projektu renovace amerických mezikontinentálních jaderných zbraní se přesunulo 934 milionů dolarů (asi 19,7 miliardy korun).

Není jasné kolik, ale část z této téměř miliardy dolarů má jít podle nejmenovaných zástupců letectva oslovených NYT právě na rekonstrukci darovaného boeingu.

„Americké letectvo je ochotné mluvit o nákladech na budování nové generace mezikontinentálních jaderních zbraní, ale ne o nákladech na renovaci prezidentova letounu,“ glosuje deník.

Náměstek ministerstva obrany Troy Meink v červnu při slyšení v Kongresu cenu odhadl na méně než 400 milionů dolarů (asi 8,45 miliardy korun).

„Pokud je to tak, bylo by to velmi výhodné. Ale konstruktéři a odborníci letectva, kteří absolvovali podobné projekty, mají pochybnosti, že je to za ty peníze možné,“ píše NYT.

Třináct let starý letoun bude vyžadovat značné vylepšení zabezpečení, vybavení k zabránění možnému odposlouchávání a také prostředky, aby byl schopen odrážet rakety. Letoun by mohl potřebovat doprovod stíhaček a jeho cesty by mohly být omezeny na území Spojených států, pokud nebudou provedena nákladná bezpečnostní opatření.

Jaderná sila

Bílý dům už za letouny objednané od Boeingu vydal čtyři miliardy dolarů (asi 84 miliard korun). Zástupci amerického letectva ale nyní podle NYT tiše připouštějí, že finance na předělání Trumpova darovaného letounu půjdou z projektu jménem Sentinel.

Vojáci připevňují titanový kryt na hlavici mezikontinentální balistické rakety Minuteman III v silu Bravo na letecké základně v Montaně (24. srpna 2023) | Foto: John Turner | Zdroj: Profimedia, AP

Projekt nahrazení všech amerických mezikontinentálních raket typu Minuteman III schopných nést jaderné hlavice původně Kongres schválil za 77,7 miliardy dolarů. V době Trumpova návratu do Bílého domu už suma narostla o 88 procent na 140 miliard (asi 2,9 bilionu korun).

USA do Británie vrací jaderné zbraně. ‚Američané chtěli, aby to svět věděl, je to vzkaz Rusku,‘ říká Bříza Číst článek

Tento poslední odhad však nepočítal s oznámením letectva před několika měsíci, že bude nutné vykopat nová raketová sila v severních amerických státech Montaně, Severní Dakotě a Wyomingu, jelikož do těch původních zatéká.

Některé z prvních raket Minuteman byly rozmístěné už před 55 lety a tvoří součást americké jaderné „triády“ spolu s jadernými zbraněmi rozmístěnými v ponorkách a bombardérech.

Letoun darovaný Trumpovi katarskou královskou rodinou je jedním z nejcennějších darů, jaké kdy americká vláda obdržela. Po odchodu Trumpa z Bílého domu by mělo být věnováno jeho prezidentské knihovně, uvedl dříve zdroj Reuters. Nový komerční letoun 747-8 stojí přibližně 400 milionů dolarů (8,9 miliardy korun).