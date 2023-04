Ruští špioni, nebo druhý Snowden? O úniku tajných dokumentů z USA kolují různé verze, říká analytik

Americké ministerstvo obrany vyšetřuje rozsáhlý únik tajných dokumentů, které obsahují zpravodajské informace o stavu ukrajinských a ruských vojsk z přelomu letošního února a března. Pentagon v neděli sdělil, že posuzuje dopad úniku na americké spojence a partnery. „Je několik verzí toho, kdo za únikem dokumentů stojí,“ popisuje Richard Stojar z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany. Rozhovor Praha 17:55 10. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uniklé dokumenty se zmiňují o například také o problémech, které údajně má protivzdušná obrana ukrajinské armády (ilustrační foto) | Foto: Ben Birchall | Zdroj: Reuters

Americká televize CNN s odvoláním na zdroj v kyjevské vládě uvedla, že po zveřejnění materiálů, které se minule objevily na sociálních sítích, bude ukrajinská armáda nucena změnit své válečné plány. Můžeme krátce přiblížit, jaký typ dokumentů unikl z amerického Pentagonu na veřejnost?

Dalo by se říci, že škála dokumentů je poměrně široká. Zpočátku se mluvilo pouze o dokumentech, které se nějakým způsobem týkají Ukrajiny, pak se okruh dokumentů rozšířil i na jiné státy a regiony – ať už se to týká amerických spojenců, jako je Japonsko, Jižní Korea nebo vnitropolitické situace v Izraeli.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „V ruském prostředí panuje rezervovanost vůči pravosti dokumentů,“ říká Richard Stojar z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany v rozhovoru pro Polední publicistiku Radiožurnálu.

Nedá se tedy říci, že by dokumenty vycházely z jednoho zdroje. Nejpravděpodobnější je, že řada dokumentů vypadá jako hlášení o situaci, která jsou připravována pro náčelníka štábu, nejvyššího amerického vojenského činitele. Asi se nedá specifikovat jeden zdroj těchto dokumentů, patrně ale pozornost bude zaměřena tímto směrem.

Mají většinou charakter hlášení, nejedná se o nějaké exaktní analýzy nějaké situace nebo podrobné plány na operační nebo strategické úrovni, ale spíše jsou to dokumenty všeobecně rámující situaci, byť někdy jdou skutečně do podrobností a detailů.

Podle komentářů jsou některé z těchto materiálů označeny jako přísně tajné a má jít o největší únik takto citlivých dokumentů amerických zpravodajských služeb od loňského začátku ruské agrese na Ukrajině.

Stanice CNN připomíná, že k tomu došlo v době, kdy Američané a Ukrajinci navázali intenzivnější vztahy při sdílení zpravodajských informací. Vy už jste naznačil, že bude těžké odhadovat nebo hledat, odkud ty tajné materiály mohly uniknout. Ale jaký mohl být motiv?

Aktuálně se objevuje několik různých verzí. Mohla to být operace ruských zpravodajských služeb, aktivita ruské nebo proruské hackerské skupiny.

Jako možná nejpravděpodobnější v tuto chvíli se jeví, že šlo o aktivitu nějakého insidera, druhého Snowdena, který měl své vlastní motivy a důvody, proč tyto dokumenty zpřístupnit veřejnosti. Navzdory tomu, že mají klasifikaci přísně tajné.

Samozřejmě se objevují i jiné varianty, třeba v ruském prostředí. Tam je jistá rezervovanost vůči pravosti dokumentů, nebo důvodu, proč byly zveřejněny v tuto chvíli. Někteří ruští vojenští bloggeři mluví o tom, že jde o součást informační operace ze strany Ukrajiny a Spojených států, která má zastřít reálný stav příprav ukrajinské strany na nadcházející ukrajinskou ofenzivu.

V ukrajinském prostředí se zas mluví o tom, že jde o činnost dezinformačního charakteru právě naopak ze strany ruského aktéra. Takže scénářů se v tuto chvíli objevuje celá řada.

Problémy protivzdušné obrany

Například mluvčí ukrajinského letectva význam materiálů pro Moskvu zlehčoval, protože aktivity a plány protivzdušné obrany se průběžně mění, a měsíc staré dokumenty tak ztrácejí na hodnotě. Přesto, podle vašeho úsudku, může to být vážnější rána pro velení ukrajinských sil?

Pokud by dokumenty byly pravé a měly skutečnou vypovídací hodnotu, nebo byly minimálně autentické, tak je to určitě pro ukrajinskou stranu komplikace. Popisují nějaký stav, v tuto chvíli vybavenost zásobování ukrajinských jednotek, zejména se detailně věnovaly značným problémům ukrajinské protivzdušné obrany.

Z tohoto pohledu by to pro ukrajinskou stranu určitě mohl být problém a pochopitelně by to byl cenný zdroj informací pro ruskou stranu. Řada údajů není sice nějak závažná, ale mohou sloužit k ověření informací, která ruská zpravodajská služba již získala, a může to být cenný doplňkový zdroj těch informací.

Co se týká protivzdušné obrany, pokud by údaje, které se objevily, byly pravdivé, tak by to samozřejmě komplikovalo její budoucí aktivity. Hovoří se tam o značném vyčerpání zásob protivzdušné obrany a samozřejmě by to limitovalo další schopnost působení ukrajinské protivzdušné obrany proti ruským vzdušným úderům.

Může to nějak poznamenat vztahy Kyjeva, NATO a Spojených států?

Určitě, pokud jsou dokumenty autentické a nejedná se o nějakou rozsáhlou informační kampaň z té, či oné strany.