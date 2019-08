Pentagon: Turecko smí získat F-35, pokud se zbaví ruského systému S-400 a odveze ho ze země

Pokud se Turecko bude chtít vrátit k programu amerických stíhaček F-35, bude muset ze svého území zcela odvézt ruský protiletadlový raketový systém S-400. Podle portálu Defense News to prohlásil americký ministr obrany Mark Esper. Washington Ankaru z programu vyřadil, protože Turecko se ruského systému odmítlo vzdát. Washington 17:52 29. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stíhačka Lockheed Martin F-35 Lightning II | Foto: U. S. Air Force | Zdroj: Wikimedia Commons

„Systému S-400 se musí zcela zbavit a odvézt ho ze země,“ řekl Esper. Teprve pak mohou podle něj Spojené státy zvážit, zda Turecko bude mít možnost si stíhačky F-35 pořídit.

„Ve veřejných projevech i v soukromých rozhovorech se svým tureckým protějškem jsem se v této věci vždy vyjadřoval jasně. Je to buď F-35, nebo S-400. Mít oboje není možné. Není možné mít jedno odstavené v garáži a používat druhé,“ dodal ministr. Upozornil, že pouhá deaktivace ruského systému nestačí.

Někteří analytici dosud spekulovali o možných kličkách, které by umožnily Turecku stíhačky F-35 nakoupit. Mezi zvažovanými možnostmi byla deaktivace části S-400, případně uskladnění některých komponentů ruského systému, což ale nyní Esper odmítl.

Rusko v červenci začalo s dodávkami S-400 do Turecka, na což Spojené státy reagovaly vyřazením Ankary z programu F-35. Rozhodnutí Washingtonu znamená, že Turecko si nebude moci pořídit stíhačky F-35 a do března 2020 skončí také účast Turecka na výrobě komponentů do těchto letounů. Turecké zakázky převezmou americké firmy. S plným nasazením S-400 se pak počítá od dubna.

Podle Pentagonu je S-400 nekompatibilní s výzbrojí NATO a pro americké stíhačky F-35 může být nebezpečný, neboť Rusko systém používá ke sběru strategických informací.

Turecko zareagovalo na postoj Spojených států a projevilo zájem o nejmodernější ruské bojové letouny, včetně stroje páté generace Su-57 vybaveného technologií stealth a Su-35. Ve středu to řekl ředitel Federální služby pro vojensko-technickou spolupráci Dmitrij Šugajev.