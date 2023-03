Perebyjnis: Česká republika má silnou pozici. Může přesvědčit nerozhodnuté státy k podpoře Ukrajiny

Ukrajina považuje za součást vítězství nad Ruskem vstup do struktur NATO a Evropské unie. Jako kandidátská země EU ale musí splnit požadavky, které začlenění do bloku podmiňují. Podle bývalého velvyslance Ukrajiny v České republice Jevhena Perebyjnise je země připravena uskutečnit všechny potřebné reformy. „Členství v EU podporuje víc než 90 procent Ukrajinců. Musíme udělat všechno, abychom přístupová jednání uskutečnili co nejdřív," říká. Kyjev/Praha 20:36 29. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nehledě na to, že jsme ve válce, uskutečňujeme reformy a děláme všechno, abychom splnili všechny požadavky a doporučení Evropské komise," tvrdí náměstek ukrajinského ministra zahraničí a bývalý velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhen Perebyjnis. | Foto: Anna Duchková | Zdroj: Český rozhlas

Máte za sebou další z cest po evropských státech včetně Česka. Nikde jste nenarazil na náznaky, že by podpora Ukrajiny slábla? Že by se projevovala nějaká únava?

Ne. Aspoň v těch státech, ve kterých jsem byl, jako jsou Slovensko, Rakousko a Česko. Pozorujeme spíše opačný trend. Podpora Ukrajiny a našeho boje proti ruské agresi sílí. Zdá se, že teď každý civilizovaný stát rozumí, že jediné východisko je vítězství Ukrajiny, protože nechat Rusko vyhrát válku by znamenalo, že bude pokračovat v agresi dál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Součástí vítězství pro nás bude vstup do EU a NATO. Je to nejlepší garance bezpečnosti, říká náměstek ukrajinského ministra zahraničí Jevhen Perebyjnis

Teď už každý v Evropské unii rozumí tomu, že Ukrajina nyní brání nejen sebe, ale i celou Evropskou unii. Bráníme tomu, aby Rusko nešlo dál. Proto je podpora stále silná a doufám, že bude pokračovat.

Na druhé straně, když jste se minulý týden sešel s šéfem českého Senátu, řekl jste, že Česko patří mezi lídry v podpoře Ukrajiny. A dodal jste, že byste byl vděčný, kdyby Česko pomohlo Ukrajině přesvědčit ty země, které ještě nejsou přesvědčené v nutnosti podpory Ukrajině. Které země jste měl na mysli?

Měl jsem spíš na mysli přesvědčit ty země, které ještě nejsou připraveny třeba podpořit členství Ukrajiny v EU a NATO. Víme, že zatím není shoda ohledně toho, jak rychle by se měla Ukrajina připojovat třeba k NATO, ale v každém případě i tato podpora sílí, protože ještě před rokem si nikdo nepředstavoval, že Ukrajina bude kandidátskou zemí.

Dnes už jsme kandidátskou zemí a děláme vše, abychom splnili podmínky a doporučení Evropské komise, a pokročili od začátku přístupových jednání s EU. Česko je země, která podporuje členství Ukrajiny v EU i v NATO. Máte silné pozice ve více zemích, proto jsem žádal českou stranu, aby nám pomohla přesvědčit země, které ještě nejsou rozhodnuté.

Mluvil jste o tom, že přístupová jednání Ukrajiny s Evropskou unií byste chtěli zahájit ještě letos v prosinci. Kdy považujete za reálné, že by se opravdu Ukrajina mohla stát členem EU?

Nechtěl bych mluvit o nějakých termínech, protože opravdu to bude záležet na tom, jak přístupová jednání budeme vést, jestli se nám podaří rychle uzavřít některé články. Víme ze zkušenosti jiných zemí, že některé články se dají uzavřít rychle. Třeba články ohledně zemědělství by mohly vyžadovat více času.

‚Kyjev, město diplomacie.‘ Unie potřebuje Ukrajinu utvrdit v podpoře a mírnit nadšení z rychlého přijetí Číst článek

Ale dnes jsme v pozici, kdy členství v EU podporuje víc než 90 procent Ukrajinců. Proto musíme vyjít vstříc požadavkům Ukrajinců a udělat všechno, abychom přístupová jednání uskutečnili co nejdřív. A proto, nehledě na to, že jsme ve válce, uskutečňujeme reformy a děláme všechno, abychom splnili všechny požadavky a doporučení Evropské komise.

Když porovnáte Česko s Ukrajinou, v čem si myslíte, že Ukrajina má největší rezervy v tom směru, aby mohla být členem EU?

Samozřejmě máme ještě hodně rezerv, ale jsem přesvědčený, že zvlášť po vítězství bude Ukrajina schopna velmi rychle uskutečnit všechny potřebné reformy. V některých věcech jsme pokročilejší dokonce víc než některé země EU, například v digitalizaci státní správy.

A jsou to i další oblasti, třeba bezpečnost a naše armáda jsou dnes na takové úrovni, že si myslím, že jakákoliv mezinárodní bezpečnostní organizace by měla chtít mít za člena takovou zemi, jakou je Ukrajina. Opravdu je naše armáda dnes jedna z nejsilnějších. Nebo v zemědělství jsme jedním z lídrů ohledně vývozu obilí.

Ale samozřejmě si uvědomujeme, že máme uskutečnit ještě hodně reforem, abychom se přiblížili standardům EU. Takže na tom pracujeme a jsem přesvědčen, že to budeme schopni udělat velmi rychle.

Co v tuto chvíli Ukrajina od svých spojenců potřebuje nejvíc?

Potřebujeme všechno, co by nám pomohlo osvobodit okupovaná území. V zásadě se jedná o těžkou techniku, tanky, obrněná vozidla, dělostřelectví, rakety dalekého doletu, ale také letadla. To všechno potřebujeme, abychom mohli osvobodit celé okupované území Ukrajiny.

Česko má ze zemí Unie největší podíl uprchlíků z Ukrajiny s dočasnou ochranou, ukazují data Eurostatu Číst článek

Jsme vděčni za to, že naší partneři tu potřebu chápou a poskytují nám opravdu potřebnou munici i vojenskou techniku. Víme všichni o tzv. tankové koalici, v rámci které nám už víc zemi poskytlo tanky západní výroby.

Teď jednáme i o letecké koalice, některé státy nám už poskytují i letadla, třeba Polsko a Slovensko. Ale doufáme, že dostaneme letadla západní výroby, o tom také jednáme.

Minulý týden jste v České televizi řekl, že Ukrajina s Ruskem nemůže jednat, dokud válku nevyhraje. Co je to vítězství? Co všechno z vašeho pohledu to vítězství zahrnuje?

Vítězství zahrnuje více věcí. Samozřejmě v první řadě je to osvobození okupovaných území, to znamená celého území v mezinárodně uznávaných hranicích, tedy včetně Donbasu a Krymu.

Nejen, že vítězství bude znamenat zajištění toho, že Rusko už nikdy nebude moci opakovat svou agresi proti Ukrajině, ale také to bude znamenat reparace ze strany Ruska.

„Rusko by mělo zaplatit za obnovu všeho, co na Ukrajině zničila ruská armáda.“

Rusko by mělo zaplatit za obnovu všeho, co bylo zničeno ruskou armádou na Ukrajině. Vítězství znamená návrat všech deportovaných Ukrajinců z území Ruska na území Ukrajiny. Včetně dětí.

Součástí vítězství je pro nás vstup do EU a NATO. Protože víme, že NATO je nejlepší garancí bezpečnosti, i když víme, že samotný oficiální vstup Ukrajiny do NATO nastane jen po ukončení války. Je to velká strategie, ale prvním krokem je obnovení kontroly ukrajinské vlády na celém ukrajinském území.

Je to realistické?

Nemůžeme myslet jinak, než že osvobodíme celé ukrajinské území. V jiném případě to bude znamenat, že agresor útokem na nezávislý a suverénní stát může dosáhnout nějakých cílů.

Další agresoři se pak budou pokoušet opakovat to, co udělalo Rusko. V zájmu Ukrajiny i celého mezinárodního společenství je dosáhnout toho, aby Ukrajina osvobodila všechna okupovaná území.

Jak bude Ukrajina reagovat na případný návrat ruských a běloruských sportovců do soutěží? A kdy bude v Česku opět velvyslanec Ukrajiny? Poslechněte si celý rozhovor výše.