Peruánský rolník žaluje německou společnost RWE. Viní jí z podílu na globálním oteplování

Klimatičtí experti a zástupci německého soudu tento týden přijeli do peruánských And, aby posoudili stížnost tamního zemědělce, který žaluje německou energetickou společnost RWE. Viní ji z podílu na globálním oteplování, které způsobuje tání ledovců, a ohrožuje tak jeho domov. Informovala o tom agentura AFP, podle níž by případný verdikt v tomto procesu mohl být světovým precedentem.

