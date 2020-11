‚Chci pro tuto zemi to nejlepší.‘ Peruánský prezident Merino oznámil rezignaci po masových protestech

Nový prezident Peru Manuel Merino, který tento týden v nejvyšší funkci nahradil sesazeného Martína Vizcarru, oznámil rezignaci. K té jej předtím kvůli masovým protestům, během nichž zemřeli v sobotu nejméně dva lidé, vyzval šéf parlamentu Luis Valdez. Odchod dočasné hlavy státu žádaly všechny politické strany zastoupené v zákonodárném sboru, napsala agentura Reuters. Aktualizováno Lima 21:25 15. 11. 2020 (Aktualizováno: 21:52 15. 11. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový peruánský prezident Manuel Merino. | Zdroj: Reuters

Při rozsáhlých protestech, které se konají po celé zemi, bylo zraněno přes šest desítek lidí, několik z nich kvůli střelbě bezpečnostních složek. Poté, co se objevily zprávy o úmrtí dvou demonstrantů na následky střelných zranění, se k volání po Merinově rezignaci přidali i politici.

Vizcarru v pondělí sesadil z funkce parlament kvůli podezření z korupce, které se údajně dopustil v době, než se stal v roce 2018 prezidentem. Mnozí ale tvrdí, že za jeho odvoláním stály osobní zájmy poslanců. Úřadu hlavy státu se poté ujal Merino, který do té doby šéfoval parlamentu. Demonstranti tvrdí, že šlo o parlamentní puč.

Merino v krátkém projevu, který přenášela televize, řekl, že jeho nástup do funkce prezidenta se odehrál v souladu s právem. „Já, stejně jako vy všichni, chci pro tuto zemi to nejlepší,“ citovala jej agentura AP.

Nejvyšší soud

Peruánský Kongres by se měl ještě v neděli sejít na mimořádném zasedání, aby vybral novou hlavu státu. Sesazený prezident Vizcarra ale řekl, že do vývoje událostí by měl zasáhnout nejvyšší soud.

„Není možné, aby instituce, která nás uvrhla do politické krize, která Peru na pět dní paralyzovala, nyní přišla s řešením a vybrala osobu, která je podle jejího názoru vhodná,“ uvedl exprezident.

Vizcarra se do čela země dostal před dvěma lety z pozice viceprezidenta poté, co kvůli obvinění z korupce odstoupil prezident Pedro Pablo Kuczynski. V Peru jsou kvůli korupci nyní stíháni či už odsouzeni všichni žijící exprezidenti. Vizcarru zatím vyšetřuje prokuratura kvůli přijetí úplatku v době, kdy byl guvernérem (2011 - 2014). Vizcarra obvinění odmítá.

Rychlé řešení politické krize je pro Peru důležité i vzhledem k pandemii koronaviru. Země se 32 miliony obyvatel patří k nejvíce postiženým státům na světě, dosud se tam potvrdilo přes 930 tisíc nákaz koronavirem SARS-CoV-2, více než 35 tisíc lidí v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo.

„Domnívám se, že jsme se dostali do nejvážnější krize demokracie a lidských práv od dob Fujimoriho,“ řekl agentuře AP analytik Alonso Gurmendi Dunkelberg s odkazem na éru prezidenta Alberta Fujimoriho, který vládl v letech 1990 až 2000. V roce 2009 byl odsouzen k 25 letům vězení za porušování lidských práv, za podíl na smrti 25 lidí a také za účast na korupci.