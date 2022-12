Situace eskaluje. Při demonstracích proti nové peruánské prezidentce bylo zastřeleno sedm lidí

Při demonstracích v Peru proti nové prezidentce Dině Boluarteové zahynulo od neděle sedm lidí, z nichž pět přišlo o život v pondělí. Informovala o tom v úterý agentura EFE s odkazem na prohlášení úřadu ombudsmanky. Přes 100 policistů se zranilo. Apurímac / Arequipa 11:02 13. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Potyčka žen s příslušníkem policie s Limě | Foto: Sebastian Castaneda | Zdroj: Reuters

Lidé v Peru demonstrují od středy, kdy parlament sesadil prezidenta Pedra Castilla. Ten se před tím pokusil parlament rozpustit a nyní čelí obvinění ze spiknutí a vzpoury. Do čela země nastoupila jeho viceprezidentka Boluarteová.

Podle prohlášení ombudsmanky Eliany Revollarové se počet obětí zvýšil během pondělí na sedm lidí, z nichž dva byli nezletilí. Ve všech případech způsobila jejich smrt střelba. Incidenty se staly v jižních regionech Apurímac a Arequipa, kde platí výjimečný stav.

„Žádáme prošetření těchto případů, protože, popravdě řečeno, se jedná o zbytečná úmrtí, kterým se přijetím správných rozhodnutí dalo předejít,“ dodala ombudsmanka.

Queman la sede de la Fiscalía en Chincheros (Apurímac) luego de la muerte de Jhonatan Llocclla Loayza a causa de disparo de la policía. Es la cuarta víctima en el quinto día de protestas en Perú, en demanda de cierre del Congreso y adelanto de elecciones #CrisisEnElPerú pic.twitter.com/vKHJoFNlEQ — Jacqueline Fowks (@jfowks) December 12, 2022

Podle peruánské policie bylo od začátku protestů zraněno přes 100 jejích příslušníků a někteří z nich jsou ve vážném stavu. Na některých místech demonstrující zaútočili na policejní služby.

Náčelník protiteroristického útvaru policie Oscar Arriola tvrdí, že se do protestů zapojují i teroristické organizace, například Světlá stezka. Vedle venkovských oblastí, kde měl bývalý prezident Castillo velkou podporu, protesty v pondělí pokračovaly i v hlavním městě Lima. Tam demonstranti zaútočili na sídla dvou televizních stanic, která poničili.

„Dina Boluarteová nás nezastupuje. Je to zrádkyně,“ řekl agentuře AP jeden z demonstrantů. Lidé protestují proti nové prezidentce Boluarteové a odvolání Castilla z funkce. Žádají také jeho propuštění z vazby a rozpuštění parlamentu. Za uzurpátorku označil Boluarteovou ve vzkazu z vězení i sám Castillo. Ten tvrdí, že byl unesen, a stále se považuje za prezidenta.

El corresponsal de Correo Juan Sequeiros informa: gremios y sindicatos salieron a las calles de Cusco para pedir nuevas elecciones y que se desafore el Congreso. Se dirigen al Aeropuerto Alejandro Velasco Astete #marchas #Cusco @Lima_ECpe Videos: G. Miranda pic.twitter.com/3N6oc8ZWHj — Sebastián Ramírez (@chinoramirezof) December 13, 2022

V reakci na protesty Boluarteová navrhla zkrácení volebního období parlamentu i prezidenta do července roku 2024. Předčasné volby by se tak uskutečnily v dubnu. Původně prezidentka chtěla vládnout do konce řádného termínu v roce 2026. S návrhem ale musí souhlasit i zákonodárci a schválit ho jako změnu ústavy.