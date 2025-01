Perutka: Změny Bidena vůči Kubě jsou trochu zbytečné. Nastupuje Trump a ten je nepředvídatelný

Administrativa amerického prezidenta Joe Bidena se rozhodla vyřadit Kubu ze seznamu států podporujcích terorismus. Společně s tím má také zrušit některé sankce vůči Kubě. Za pět dní však do úřadu nastupuje Donald Trump a očekává se, že Bidenovo rozhodnutí zvrátí. „Je to takový ping-pong demokratických a republikánských administrativ v tom, kdo tam Kubu zapíše a kdo ji ze seznamu odepíše,“ říká pro iROZHLAS.cz iberoamerikanista Lukáš Perutka. Rozhovor Havana / Washington 0:10 16. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak už uvedli někteří lidé, kteří se pohybují v okolí Donalda Trumpa, tak pravděpodobně se budou velmi rychle angažovat v tom, aby byla Kuba zase vrácena na list států, které podporují terorismus, říká Perutka | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

Prezident Joe Biden rozhodl, že Kuba už nebude označena jako země podporující terorismus a uvolní některé sankce. Můžete stručně nastínit, jaké sankce USA uplatňuje, z jakého důvodu a kterých z nich se bude týkat změna?

To je ještě nejasné. Prohlášení jsou trochu taková protichůdná, takže tam si ještě musíme počkat. Každopádně celý Bidenův balíček je poněkud zbytečný, protože Biden končí a za pět dní nastupuje Donald Trump.

Jak už uvedli někteří lidé, kteří se pohybují v okolí Donalda Trumpa, tak pravděpodobně se budou velmi rychle angažovat v tom, aby byla Kuba zase vrácena na list států, které podporují terorismus. A všechny odstraněné sankce zase zavedou a možná v tomhle ještě budou přitvrzovat.

Ping-pong o Kubu

Nástup Donalda Trumpa teď tuto změnu opět obrátí zpátky, nebo je naopak možné, že jeho administrativa bude v Bidenově kroku pokračovat? Jakou roli v tom může hrát Marco Rubio, pokud se stane ministrem zahraničí, jak se předpokládá?

To je samozřejmě otázka, protože Trump je tak nepředvídatelný, že je těžké vědět, co očekávat, u něj dost často asi záleží na tom, jak se vyspí. V každém případě už tady máme určitý precedens a to je právě první Trumpova administrativa. Kuba byla na seznamu států už od roku 1982, kdy ji tam dal prezident Reagan. Pak v roce 2015 ji Obama vyškrtnul, ale Trump zase vrátil.

Takže teď to je takový ping-pong demokratických a republikánských administrativ v tom, kdo tam Kubu zapíše a kdo ji ze seznamu odepíše. V každém případě Trump bude pravděpodobně tvrdší, ale to už sliboval i ve svém prvním vládním období a moc zásadních změn to nepřineslo s výjimkou dvou sankcí, které na rozdíl od Obamy opět zavedl.

Tyto sankce poměrně poznamenaly Kubu, to je potřeba říct, ale nebyly tak tvrdé, jak se očekávalo. Třeba se očekávalo a to se očekává právě u budoucího ministra zahraničních věcí Marca Rubia, který má kubánské kořeny a profiluje se jako bojovník proti komunistickému režimu na Kubě, tak že by dokonce vztahy mohly upadnout do období před Obamou. To znamená, že by američtí turisté vůbec na Kubu nemuseli jezdit, nebo nemohli jezdit a dokonce by došlo i k přerušení diplomatických vztahů.

Ale samozřejmě je otázka, jestli to k tomu dojde. Za prvního Trumpova období se o tom taky uvažovalo, ale nakonec to k tomu nesklouzlo.

Jak je Bidenův krok přijímán ve Spojených státech politiky a občany?

Samozřejmě je přijímán Trumpovým okolím a Republikánskou stranou kontroverzně. Upozorňují na to, že pět dní před Trumpovou inaugurací už by se nic takového nemělo stát. V každém případě je to určitá tradice, že právě v lednu odcházející američtí prezidenti, ať už to byl právě Trump, Obama nebo Biden, tak se vždycky ještě v zahraniční politice uchýlí k nějakému gestu.

Pak tu máme demokratickou část a to je právě třeba komentář současné Bidenovy administrativy a lidí, kteří ji podporují. Ti vykreslují celou záležitost z nějakého humanitárního hlediska, kdy říkají, že jsme Kubu vyškrtli, protože máme samozřejmě důkazy o tom, že Kuba už nepodporuje teroristy, což je podle mě dost diskutabilní, ale budiž, a říkají, že za to režim propustí asi 500 politických vězňů.

Como es práctica habitual en nuestro ordenamiento legal, tomamos la decisión unilateral y soberana de otorgar la libertad a 553 personas sancionadas por delitos diversos.https://t.co/N8SaUymRi1 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 14, 2025

To už režim přislíbil, ovšem Kubánci to interpretovali tak, že to nemá s tímto Bidenovým krokem nic společného, takže je otázka, jestli tam roli nehrály spíš jiné nějaké síly, jako třeba papež František a další.

Situace na Kubě

Co se dá teď výhledově očekávat od Kuby právě ještě v reakci na tento krok?

Můžeme očekávat, že Kuba se bude spíš snažit to využít. Oni si ale samozřejmě uvědomují, že je čeká spíš souboj s Trumpovou administrativou a toho se obávají. Kuba je na tom hospodářsky naprosto tragicky. Můžeme říct, že třeba turistický sektor se stal určitou dominantou Kuby, protože v produkci cukru to už není to, co bývalo, naopak Kuba těží pomalu tolik cukru, že to nevystačí ani na domácí potřebu a naopak cukr dováží, což je úplný paradox.

Samozřejmě produkce tabáku a doutníků jednak už taky není tak výnosná, nebo je taky dost poznamenaná ne úplně dobrými praktikami a obchodními vztahy s Čínou, ale taky ji poznamenaly třeba právě hurikány, které letošní úrodu poměrně zdevastovaly. Navíc kvalita kubánských doutníků trvale klesá. Takže v tomhle ohledu prostě renomé Kuby jde dolů.

A turismus samozřejmě dostal tvrdou ránu už díky nástupu Donalda Trumpa, který právě ztížil možnost návštěvy amerických turistů, kteří tam za Obamy mohli jezdit individuálně. Od Trumpova znovuzavedení určitých sankcí už tam mohli jezdit jen organizovaně. Čili abych to trochu popsal, tak když člověk nastoupil na nějakou výletní loď a přijel na Kubu, tak to samozřejmě šlo, ale pokud tam chtěl jet třeba navštívit příbuzné, tak to už nešlo.

Čili Kuba přišla o značnou porci amerických turistů, což samozřejmě znamenalo méně peněz do státní pokladny, protože turismus je tam kontrolován státem. A do toho máme neuvěřitelné problémy s covidem – Kuba byla velmi postižená, samozřejmě tam byly restrikce v návštěvnosti a problémy, které známe třeba z letošního roku, kdy docházelo k tomu, že na několik dní docházelo k blackoutům, kdy vypadla celá elektrárna.

To není úplně prostředí, do kterého chcete posílat turisty. Navíc, co si budeme říkat, kvalita turistických služeb je tam na mizerné úrovni, když to porovnáme s okolními karibskými ostrovy, tak na Kubu se spíš jezdí za komunistickým skanzenem, ale to tam jedete jednou a pak už to úplně opakovat nechcete.

Když jsem měl třeba možnost mluvit s nějakými lidmi, kteří byli jako turisti na Varaderu, tak si stěžovali na to, že prostě od pondělí do pátku tam jedli rýži s fazolemi, že prostě úroveň služeb byla poměrně mizerná. Takže v tomhle ohledu Trump pravděpodobně nebude přinášet žádný ekonomický impulz pro Kubu a oni se samozřejmě velmi obávají, protože hospodářská stránka na ostrově je velmi špatná.

A i když tedy se očekává, že za týden dojde opět k změně zpátky, tak přece jen nebude mít Bidenův krok nějaký dopad?

Je otázka, kdy to Trump zruší. Zatímco jsem tak pročítal nejrůznější vyjádření lidí okolo Trumpa, tak oni Kubu na seznam velmi rychle zapíšou. Jestli to bude mít nějaký dlouhodobější dopad, to bude spíš záležet na tom, do jaké míry a v jaké rychlosti se Trumpovi podaří zase zpátky sankce zavádět.

Já si myslím, že to bude poměrně rychle, protože republikáni mají pod kontrolou jak Senát, tak i Sněmovnu reprezentantů. Samozřejmě Trump ví, že jeho voliči třeba například ve státě jako Florida, tak jsou právě ti „Latinos“, kteří ještě dlouhodobě od 80. let podporovali demokraty, ale najednou v těchto volbách to bylo jinak.

A podporovali Trumpa mimo jiné i právě kvůli jeho tvrdším postojům vůči diktátorským režimům Latinské Ameriky, jako je Kuba nebo Venezuela. Takže já si myslím, že on jim v tomto vyjde vstříc. Takže já se obávám, že Bidenova iniciativa je spíš takovou labutí písní a že nebude mít dlouhého trvání. Samozřejmě se můžu mýlit a Trump může přistoupit ke Kubě trochu jinak a s větším zpožděním.