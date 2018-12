Čtyřnozí tuláci končí podle Egypťanů na asijských talířích. Proti vývozu psů protestuje i fotbalista Salah

Poslankyně egyptského parlamentu přišla se svérázným řešením problému toulavých psů. Podle Margaret Ázerové by měl Egypt zvířata vyvážet do zemí, kde psy konzumují. Například do Jižní Koreje. Nejasná vyjádření egyptské vlády pak přispěla k dohadům, že země už pochytané psy exportuje. Ministerstvo zemědělství to sice popřelo, Egypťané si ale jistí nejsou.

