Malý velký hrdina. Pes Patron pomáhá Ukrajincům s vyhledáváním min, dostane vlastní poštovní známku

Na sobě má maličkou ochrannou cestu se svým jménem a ukrajinskou vlaječkou. Je to veselý čiperný pejsek, ostatně jeho jméno Patron znamená v ukrajinštině nábojnice nebo lépe střela. Nejraději si hraje s klackem na přetahovanou. Na to je ale čas jen ve volných chvílích. A těch není mnoho.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Se psem Patronem natáčel na Ukrajině reportér Jaromír Marek

„Dnes čistíme areál někdejšího lyžařského tréninkového střediska. Zatím jsme našli dvě protitankové miny a dva sklady munice. S prohlídkou teprve začínáme, čeká nás budova a potom ten lesík za ní,“ ukazuje pyrotechnik Michailo Ilijev.

Právě jemu, respektive jeho školou povinnému synovi Patron patří.

„Je to čistokrevný Jack Russell teriér, s rodokmenem a všemi papíry. Když jsme si ho před dvěma lety pořizovali, chtěli jsme s ním chodit na výstavy. Doba se ale změnila a místo na výstavy chodíme hledat miny,“ přibližuje pro Radiožurnál.

‚Ruská lodi, idi na chuj!‘ Na známku s křižníkem Moskva se v Kyjevě stály dlouhé fronty Číst článek

Ilijev je profesionální pyrotechnik, Patron je pyrotechnik amatér. Jak se ukázalo, má ale přirozený talent: zhruba za měsíc našel už 150 kusů min a nevybuchlé munice.

„Když začala válka, začal jsem ho brát s sebou do práce. Postupně se začal učit hledat miny, zejména ty velké, protitankové. Naučil se, že když je vyhrabe, dostane odměnu: kousek sýra. Ten miluje. Pracujeme každý den. Na odpočinek není čas. Lidé volají, že potřebují pomoct vyčistit zaminované území, aby se mohli vrátit zpátky do svých domů, do vesnic,“ popisuje Ilijev.

Není to pro Patrona nebezpečné? „Tam, kde by to pro něj bylo nebezpečné, ho nepustím, je to náš domácí mazlíček, člen rodiny,“ ujišťuje.

Odměnou je sýr | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Co přesně Patron dělá, o tom nechce mluvit. Připouští ale, že práce mají oba více než dost. Celkem pracuje v Černihivské oblasti 40 pyrotechniků a bude trvat dlouho, než rajon vyčistí.

Psi umí rozeznat cizí jazyky i pouhé blábolení, ukázala studie. Kromě nich to dokážou jen primáti Číst článek

„Tipuji, že to bude trvat nejméně rok. Nejprve vyčistíme lidská sídla, vesnice, domy a pak začneme čistit lesy. Ty jsou plné nevybuchlé munice i nastražených min. Podminované jsou také mosty.“

Za pár týdnů se stal Patron celebritou. Psaly o něm všechny velké světové deníky, jeho účet na instagramu sleduje přes 170 tisíc lidí z celého světa a ukrajinská pošta chystá známku s jeho portrétem. Pro něj je ale největší odměnou kousek sýra.

Legendární odminovací pes Patron znovu zasahuje. pic.twitter.com/RpsOpQbdvW — Martin Dorazín (@mdorazin) May 1, 2022