Pět kněží a jeden učitel čelí obvinění ze sexuálního násilí na základní škole ve francouzském Nantes

Katolické vzdělávací úřady na východě Francie obdržely v pátek svědectví deseti obětí sexuálního násilí na základní a střední škole Saint-Stanislas v Nantes. Mezi obviněnými je pět kněží a jeden učitel.

Katolické vzdělávací úřady na východě Francie v pátek obdržely svědectví deseti obětí sexuálního násilí na základní a střední škole Saint-Stanislas v Nantes

Katolické vzdělávací úřady na východě Francie v pátek obdržely svědectví deseti obětí sexuálního násilí na základní a střední škole Saint-Stanislas v Nantes | Foto: Loic Venance/AFP | Zdroj: Profimedia

Mezi oběťmi je devět mužů a jedna žena, v uvedené době byli žáky základní školy. Svědectví obětí a jejich rodin popisují znásilňování, další formy sexuálního napadání a osahávání, k nimž došlo na internátu, v případě alespoň jedné oběti také během prázdnin organizovaných školním zařízením. Tři z obětí už nežijí.

K incidentům mělo dojít v době od 50. do 90. let minulého století. Podle informací agentury AFP je všech pět kněží obviněných ze sexuálního násilí po smrti.

„Tyto události se odehrály mezi lety 1958 a 1995 a týkají se kněží a alespoň jednoho člena pedagogického personálu,“ oznámil v pátek na tiskové konferenci Frédéric Delemazure, diecézní ředitel katolického školství v departementu Loire-Atlantique. 

Rovněž uvedl, že události byly oznámeny justičním orgánům. 

Nezávislá komise vyšetřující sexuální zneužívání v církvi výpověď jednoho z bývalých studentů střední školy Saint-Stanislas zaznamenala ve zprávě o 800 stránkách už v roce 2021, píše deník Ouest-France.

Po jejím zveřejnění se na zdech školy objevilo graffiti s hesly jako „Saint-Stan = znásilňování“, doplňuje deník Ouest-France.

