‚Jsem hrdý na svého manžela.‘ Buttigieg zkritizoval Trumpem oceněného moderátora za výrok o gayích

V rozhovoru s televizní stanicí Fox News Buttigieg bránil své manželství s Chastenem Glezmanem. „Jsem hrdý na své manželství. A jsem hrdý na svého manžela,“ uvedl 38letý politik.

„A je mi smutno z toho, co se stalo z Republikánské strany, když přijímá podobnou homosexuální rétoriku,“ dodal demokratický kandidát na prezidenta.

Buttigieg on homophobic attacks: "I'm not going to be lectured on family values from the likes of Rush Limbaugh or anybody who supports Trump as the moral & political leader of the US ... I'm saddened for what the GOP has become if they embrace that kind of homophobic rhetoric." pic.twitter.com/sXFHOnlXYm