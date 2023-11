Vláda pomsty má voliče, kteří přesně toto čekali, říká o společenské situaci na Slovensku šéfredaktor Bárdy

Robert Fico se potřetí postavil do čela slovenské vlády a okamžitě začal mimo jiné s policejními čistkami. „Pomsta vyšetřovatelům závažných korupčních kauz a vedení policie byla jeden z hlavních předvolebních bodů koaličních stran. Naplňují tak vlastně sliby svým voličům,“ přibližuje situaci na Slovensku pro iROZHLAS.cz šéfredaktor webu Aktuality.sk Peter Bárdy. Podle něj můžeme vidět už i to, jak Ficova vláda ohrožuje demokratické zřízení země. Rozhovor Praha/Bratislava 11:24 13. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéfredaktor serveru Aktuality.sk Peter Bárdy | Foto: Marko Erd/SME | Zdroj: Profimedia

Jak aktuální situaci vnímá slovenská společnost? A jak si Ficovo počínání můžou vysvětlovat slovenští občané a voliči Smeru?

Pokud to velmi zjednoduším, v jakém stavu je slovenská společnost, tak použiju slovo polarizovaná. A tak vnímá i změny v policii. Na jedné straně jsou tu voliči opozice, kteří to považují za nedemokratické, za pomstu, za něco, co je v rozporu s pravidly, jak obsazovat posty v tak důležité instituci, jako je policie.

Ficova vláda se chopila moci a začaly čistky. Končí šéf policie i tým vyšetřující citlivé korupční kauzy Číst článek

Jako by při tom zapomněli, že pomsta vyšetřovatelům závažných korupčních kauz a vedení policie byla jeden z hlavních předvolebních bodů koaličních stran. Ty tak vlastně naplňují sliby svým voličům. No a ti, to je ta druhá půlka Slovenska, jim za to tleskají. Vláda pomsty má voliče, kteří přesně toto čekali. A jsou z toho nadšení.

Pokud to půjde tímto tempem, mohla by Ficova vláda zásadně ohrozit demokratické zřízení státu?

Už se to děje. Ficova vláda zatím nemá zábrany a bere si stát. V podstatě ho unáší.

Jde to vidět i v jiných resortech – ministerstvo kultury zakázalo výstavu fotografií homosexuálních párů s tím, že jde údajně o „homosexuální ideologii“, a ministerstvo životního prostředí je v rukou člověka, který se sám pasuje do pozice nepřítele environmentálních a ekologických organizací a aktivistů.

Co můžeme čekat, že se stane v nejvyšších orgánech policie? Je možné, že se zcela zastaví trestní stíhaní všech kauz spojených se Smerem?

Pokud odejdou vyšetřovací týmy, které na těchto případech pracují, tak to už z podstaty věci nebude chtít a umět vyšetřovat někdo jiný.

Fiala: Povinností českých politiků je mluvit s každou slovenskou vládou Číst článek

Vzhledem k těmto policejním čistkám a tomu, že Fico už před volbami hodně vystupoval proti veřejnoprávním médiím, můžeme očekávat, že je novinářská scéna další na řadě?

Další jsou mimovládní organizace. Už to začalo. Ministerstvo práce dá možnost lidem, aby se rozhodli, zda dvě procenta z daní věnují mimovládním organizacím, tak jako to bylo do teď, anebo vlastním rodičům. Bude to volba srdcem.

Mimovládní organizace přijdou o důležitý pilíř jejich financování. Navíc některá ministerstva, třeba životního prostředí, už vlastně vyhlásila válku mimovládním organizacím. Chtějí je finančně vyhladovět.