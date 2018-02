Šéfredaktor Aktuality.sk: Náboje okolo Kuciakova těla nebyly vzkazem od mafie, vrah měl problém přebít

Podle Petera Bárdyho je nejpravděpodobnější, že Jána Kuciaka zabila italská mafie, ale na nikoho prstem ukazovat nechtěl. „Možná si mohli myslet, že Ján zjistil něco, co je mohlo ohrozit. Nic takového ale není,“ myslí si šéfredaktor. Praha 15:20 28. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uctění památky. Slovenský novinář zapaluje svíčku u černobílého portrétu svého zavražděného kolegy Ján Kuciaka (Trenčín, 26. února 2018). | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

„Víme od policie, že tam nebyl žádný vzkaz od mafie, nějak rozmístěné náboje. Byly tam vystřílené nábojnice i nevystřelené náboje, ale nejpravděpodobněji proto, že (vrah) měl problém s dobíjením pistole a náboje mu vypadávaly, když přebíjel. Nebyl to odkaz ve smyslu ‚zabijeme další‘,“ řekl Bárdy Mladé frontě DNES.

Šéfredaktor serveru Aktuality.sk nechápe, proč někdo Kuciaka a jeho snoubenku zabíjel. Nebyl totiž klasickým investigativním novinářem, ale datovým žurnalistou, analytikem.

„On neměl tipy, on byl sám sobě zdrojem. Na první pohled to, co dělal, nebylo přinášet nová fakta, on známé věci spojoval. Jak já říkám, byl jako Steve Jobs, který vzal 100 známých věcí, dal je dohromady a vytvořil dokonalý smartphone. Ján byl takový neviditelný, mohl tu být a ani jste si ho nevšiml. Je divné, že by někdo zavraždil právě jeho,“ myslí si Bárdy.

Analytik, který ‚neodhaluje průsery‘

„Proč by zabíjeli analytika, který neodhaluje průsery? On pracoval s otevřenými zdroji. Na policii by měly být stovky takových kluků, kteří budou sedět a hrabat se v otevřených zdrojích. To jsou smlouvy se státem, eurofondy. Nic skrytého, investigativního,“ dodal.

Podle šéfredaktora je nejpravděpodobnější, že Kuciaka zabila italská mafie, ale na nikoho prstem ukazovat nechtěl. „Možná si mohli myslet, že Ján zjistil něco, co je mohlo ohrozit. Nic takového ale není,“ myslí si.

Kuciak podle Bárdyho na článku spolupracoval se italskými vyšetřovateli a byla to „podrobná práce“. Nejednalo se ale podle něj o první text věnovaný Italům na východě Slovenska.