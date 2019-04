Pomozme premiérovi, vyzývají slovenští studenti. Pellegrinimu posílají fotky plísní v nemocnicích

Slovenský premiér před několika týdny vášnivě debatoval v diskusi Hospodárskych novin a stěžoval si na věci, které podle něj na Slovensku nefungují. Jednou z nich je v některých případech i stav nemocnic. Sám si položil otázku, jak je vlastně možné, že se třeba v nemocničních pokojích objevuje plíseň.

„Přijdu do nemocnice a najdu takový pokoj, tak je ředitel do hodiny vyhozený. Může to být nominant nevím koho, něčí bratr nebo bratrův syn. Půjde hned na ulici, protože sám pan ředitel si může v sobotu v Baumaxu koupit Primalex a v neděli to může vymalovat, aby tam nebyla žádná plíseň,“ cituje premiérovo tvrzení Radiožurnál.

Věci pak nabraly rychlý spád. Na jeho slova okamžitě reagovala Studentská rada vysokých škol. Vyzvala přitom především mediky, aby předsedovi vlády pomohli a nafotili, co se dá. Výsledkem je více než 200 fotografií, které se už objevily nejen na sociálních sítích, ale putují také přímo k předsedovi slovenské vlády.

Je teď na samotném premiérovi, jestli akce nějak přispěje k řešení situace. Fotografie už podle vlastních slov registruje a je jimi znepokojen, ale zároveň děkuje studentům za aktivitu.

Ve vysílání slovenského rozhlasu řekl, že pokud ke snímkům dostane i přesný popis místa, bude ředitele zařízení konfrontovat. Minimálně se chce s každým z nich telefonicky spojit a zjistit, co s tím hodlá dělat. Zatím ale nic takového neučinil.

Další kroky chce podniknout také ministryně zdravotnictví Adriana Kaľavská, která se chce přesvědčit o reálném stavu věcí, a pak také zvážit svůj postup. Zlepšit stav slovenských nemocnic byl nicméně jeden z úkolů, které si kladla při svém nástupu do funkce.