Premiér versus předseda strany. ‚Pellegrini je populárnější, Fico je ale o dost silnější,‘ říká politolog

Jeden byl hegemonem slovenské politiky poslední dekádu a půl a dvacet let šéfuje nejsilnější straně Smer. Druhý je už rok a půl premiérem a podle průzkumů nejpopulárnějším slovenským politikem. Jak spolu vycházejí Robert Fico a Peter Pellegrini, jaká je jejich pozice ve straně a kdo z nich bude lídrem v příštích parlamentních volbách? „Není to rovnoprávný vztah, Fico je nyní neohrožený," říká pro iROZHLAS.cz politolog Grigorij Mesežnikov. Bratislava 6:25 23. srpna 2019

Mezi lety 2006 a 2018 (s dvouletou pauzou v letech 2010-2012) vedl Robert Fico slovenskou vládu. Dlouhodobě šéfuje nejsilnější straně Smer – sociální demokracie. Popularita jeho samého i jeho strany ale dlouhodobě klesá a v letošních volbách do Evropského parlamentu poprvé od roku 2006 neskončila strana první. Překonala ji koalice nových stran Progresivní Slovensko a Spolu.

V průběhu politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky byl Fico loni v březnu donucen své místo v čele vlády přepustit svému loajálnímu místopředsedovi Peteru Pellegrinimu. Nový premiér dokázal vládní koalici udržet a dokonce se podle průzkumů popularity stal nejdůvěryhodnějším slovenským politikem.

A jak vypadá situace mezi oběma muži nyní, půl roku před klíčovými volbami, kdy strany pomalu dávají dohromady kandidátky?

„Vypadá to tak, jak se to nastavilo v březnu 2018 – Robert Fico je nejsilnější muž v Smeru a Peter Pellegrini je jeho nominant. Fico před pár dny řekl, že je Pellegrini jeho stranický podřízený. A tak to opravdu je. Není to rovnoprávný vztah,“ myslí si slovenský politolog z Institutu pro veřejné otázky Grigorij Mesežnikov.

V prvních měsících po výměně předsedy vlády Fico Pellegriniho podle politologa přímo řídil. V poslední době se ale premiér začíná osamostatňovat, a to je důvod, proč se jejich vztahy zhoršily:

„Pellegrini má proti Ficovi velkou výhodu – je ve vládě. Snažil se o trochu autonomnější postoj, a proto má určitý manévrovací prostor na prosazení věcí, které souvisí s výkonem jeho funkce.“

Když ale přijde řeč na sílu uvnitř strany, je podle Mesežnikova situace jasná. Fico je jako zakladatel a jediný předseda v dvacetileté historii Smeru silnější, má podchycené stranické struktury a vzpoura v čele s Pellegrinim, o které se na Slovensku spekuluje, je nepravděpodobná.

„Premiér má dvě možnosti: buď se s Ficem rozhodne na rozdělení pozic na kandidátní listině, nebo může případně vstoupit do nějaké nové strany,“ nabízí varianty Mesežnikov.

Právě pozice na kandidátní listině a výběr, kdo z dvojice bude kandidátem Smeru na nového premiéra, oba muže nejvíc rozděluje. Pellegrini podle informací aktuality.sk požaduje, aby už za vládní stranu nekandidoval Fico ani jeho věrní.

Má jít o kontroverzního exministra vnitra Roberta Kaliňáka, místopředsedu Národní rady Martina Glváče, předsedu výboru pro evropské záležitosti Národní rady Ľuboše Blahu či bývalého šéfa policie Tibora Gašpara, kterého Pellegrini donutil kvůli vyšetřování smrti Jána Kuaciaka rezignovat.

Tyto požadavky ale Mesežnikov vnímá jako přehnané a nerealistické: „Nepřichází v úvahu, aby Fico úplně odešel. Je stále předsedou strany s 20% podporou. Pravděpodobnost, že Pellegrini v rámci Smeru vyhraje souboj s Ficem, je velmi nízká. Jeho výhodou je, že je sice mezi lidmi populárnější a důvěryhodnější než Fico, v samotném Smeru je ale Fico o dost silnější.“

Podle politologa bude v jarních volbách lídrem Smeru a kandidátem na premiéra opět Fico, Pellegrini bude podle něj zřejmě druhý. „Fico považuje za své osobní selhání, že protesty v březnu 2018 neustál, cítí silnou křivdu a velmi by se chtěl do premiérské pozice vrátit.“

Fico se podle svých slov do čela kandidátky nebude „tlačit za každou cenu“. Nevidí však důvod, proč by jako předseda strany neměl kandidovat.

Byť se Smer drží v čele průzkumů, podle Mesežnikova jsou jeho šance na pokračování vládního angažmá velmi malé. „Nemyslím si, že vznikne vláda, kde by měl Smer silnou pozici. Celé opoziční spektrum s nimi nepočítá, jen jejich věrný koaliční partner Slovenská národní strana. Co se týče Kotlebovy Lidové strany Naše Slovensko, tak nepředpokládám, že by s ní šli do vlády.“

Pellegrini k Druckerovi?

Kromě exprezidenta Andreje Kisky, jehož strana Za ľudí bude cílit na voliče opozice, a bývalého premiéra Vladimira Mečiara, zakládá novou politickou stranu s názvem Dobrá volba také Tomáš Drucker, bývalý ministr zdravotnictví a vnitra ve vládách Smeru.

Podle politoložky Soňy Szomolányi by to mohla být pro Pellegriniho vhodná platforma, kde by nemusel bojovat o vliv s Ficem a mohl by naplno prodat svou popularitu.

„Kdyby k Druckerovi přešel Pellegrini a s ním i část voličů a sponzorů, je reálné, že by významně zamíchal povolební karty. Strana Tomáše Druckera by se mohla stát jazýčkem na vahách,“ řekla politoložka pro agenturu SITA.

Mesežnikov si ale nemyslí, že by se Dobrá volba mohla stát jakýmsi druhým Smerem, který by nejsilnější vládní stranu významně oslabil, skeptický je i k možnému přestupu premiéra Pellegriniho.

„Je to projekt založený na myšlence oslabení středopravých stran. Úloha tohoto subjektu je ubrat pravicovým stranám nějaké voliče. Podle mě vůbec neosloví levicové voliče Smeru. Pellegrini se sice v této straně může angažovat, nevím ale, jak to bude možné, protože je vyloučené, aby jako úřadující premiér vstoupil do jiné strany, vznikl by ústavní problém. Pokud chce politicky přežít, bez Smeru se neobejde,“ uzavírá politolog.