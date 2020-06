Smer je po Pellegriniho odchodu za zenitem, stal se toxickým. Fico skončí jako Mečiar, říká politolog

Smer-sociální demokracii, dlouhé roky nejsilnější politickou stranu Slovenska, opouští její místopředseda a až do letošního března předseda vlády Peter Pellegrini.

Odchod zdůvodnil mimo jiné i zhoršenými vztahy a mocenským boje se zakladatelem a předsedou partaje Robertem Ficem.

Pellegrini už avizoval, že v nejbližší době založí novou stranu, která by podle sondáže agentury Focus mohla mít až 20procentní podporu.

Je Pellegriniho odchod ze Smeru překvapivý, nebo se to na Slovensku čekalo?

Není to překvapivé. Podle toho, jak se v poslední době formoval vztah mezi ním a Robertem Ficem, bylo jasné, že by zápas o Smer mohl Pellegrini vyhrát jen velmi těžko. Pellegrini za poslední dva roky, kdy byl i premiérem, velmi posílil. Nedávalo tak pro něj smysl zůstat ve straně, v níž by mocenský boj s velkou pravděpodobností prohrál – pokud by k němu na sněmu vůbec došlo. Po zvážení se rozhodl, že odejde sám.

Fico se mu ale na poslední chvíli pokusil odchod ztížit, když mu navrhl, že by sám v řídicích strukturách zůstal, ale Pellegrinimu by přenechal post předsedy strany. S ohledem na to, že Fico je politik, který opravdu nerad přichází o vliv, byly zřejmě podmínky pro Pellegriniho setrvání neakceptovatelné.

Suma sumárum: nebylo to pro mě překvapivé. Od začátku jsem počítal s tím, že Pellegrini tento zápas minimálně nevyhraje a v případě, kdyby zápas prohrál, odejde. Tento zápas se ale neuskutečnil, Pellegrini odešel bez boje a myslím, že má šanci, aby oslovil dostatečný počet voličů a příště se dostal do parlamentu.

Když jsme spolu mluvili loni v srpnu, říkal jste, že pokud chce Pellegrini politicky přežít, bez Smeru se neobejde. To se toho za posledního tři čtvrtě roku tolik změnilo?

Ano. V době, kdy se Pellegrini stal významnějším představitelem Smeru a předsedou vlády, neměl žádnou podporu. Zpočátku ve funkci premiéra vždy prosazoval hlavní linii Smeru, kterou určoval Fico, byť s tím často nesouhlasil. Jako předseda vlády byl velmi loajální, nikdy se s Ficem nepouštěl do konfliktů. Mezitím se ale opravdu významné věci udály v samotném Smeru. Fico asi těžko snášel, že byl nejprve odstaven od moci on a po únorových volbách i celá strana. K Pellegrinimu se mezitím začali přidávat další lidé.

Dnes má na své straně minimálně deset členů poslaneckého klubu Smeru, takže až odejde, může teoreticky počítat se vznikem vlastního poslaneckého klubu (na Slovensku stačí k založení vlastního poslaneckého klubu alespoň osm zákonodárců – pozn. red.). K Pellegrinimu se dále přiklání i představitelé regionálních struktur.

Loni v létě jsem tak předpokládal, že aby politicky přežil, opravdu by musel zůstat ve Smeru. Dnes je ale situace jiná.

Dramatický význam nicméně podle mě mělo zveřejnění průzkumu agentury Focus pro TV Markíza, který potvrdil, že Pellegrini může počítat se solidní podporou. V tomto průzkumu se pro stále ještě neexistující stranu vyslovilo 21 procent voličů, což by z ní momentálně dělalo druhou nejsilnější stranu. Reálně to bude zřejmě méně, ale už i preference nad deset procent by pro Pellegriniho znamenaly šanci na pokračování politické kariéry mimo Smer. A možná ještě v lepší pozici.

Nyní bude následovat proces, kdy budou voliči přecházet od Smeru k Pellegrinimu, a tento proces se nemusí jen tak zastavit. To Fica dostane do nepříjemné situace, kterou ještě umocňují různá odhalení a vyšetřování jeho osoby – ve středu byl například vypovídat na protikorupční policii. Toto všechno může oslabovat Roberta Fica a nahrávat Petru Pellegrinimu.

Umožní parlament vznik separátního Pellegriniho poslaneckého klubu, který by se oddělil od Smeru? Na Slovensku musí v souladu s jednacím řádem vznik nového poslaneckého klubu schválit parlamentní většina. Předpokládám, že štěpení hlavní opoziční strany se premiéru Igoru Matovičovi (OĽaNO) a jeho koaličním partnerům bude hodit…

Zatím to nejde předpovídat. Už byly případy, kdy vládní koalice nechtěla umožnit vznik dalšího klubu. Ale jak říkáte: myslím, že by to mohlo být pro vládní koalici výhodnější a žádoucí.

Pellegriniho spojenci Poslanecký klub Smer-SD má momentálně 37 členů. Podle informací slovenských médií by s Pellegrinim mělo Smer opustit až deset zákonodárců – místopředsedové strany Richard Radši a Peter Žiga a s nimi napříkald i Denisa Saková, Ľubica Laššáková, Matúš Šutaj Eštok, Ján ferenčák či Peter Kmec.

Jak se počítalo s tím, že opozice bude rozehrávat různé hry, aby způsobila rozkol vládní koalice, tak se nyní ukazuje, že to může být úplně naopak. Přirozená konkurence mezi dvěma odnožemi Smeru – myslím, že velký hodnotový rozdíl mezi Smerem a novou Pellegriniho stranou nebude – bude u voličů i v parlamentu a z toho může vládní koalice těžit.

Očekávám, že jim poslanecký klub schválí. Jsou realisté, a byť odmítají jakoukoliv spolupráci s Ficem i Pellegrinim, dobře ví, že vůči Smeru se vymezovali především kvůli Ficovi. Ten je tak pro vládu v současnosti větším nepřítelem, proto se budou snažit oslabit především jeho a takto pomoci Pellegrinimu.

Robert Fico (vlevo) a Peter Pellegrini v březnu 2018 | Foto: David W. Cerny | Zdroj: Reuters

Až se Pellegrini osamostatní, lze očekávat, že se stane jakýmsi neformálním vůdcem opozice? V průzkumech popularity slovenských politiků se drží v čele poblíž prezidentky Zuzany Čaputové a premiéra Igora Matoviče, zatímco Fico je na opačném konci například spolu s Mariánem Kotlebou (ĽSNS).

Ano, myslím, že k tomu má lepší předpoklady. Vůdcem opozice, byť neformálním, samozřejmě nemůže být Kotleba, který je fašista, je nepopulární a navíc teď ještě trestně stíhaný a není považován za součást slušné politiky.

Fico zase ztratil značnou část své popularity i kredibility, zatímco Pellegrinimu se v důsledku souhry různých okolností a zavedením tvrdých protikoronavirových opatření během předávání vlády Matovičovi zadařilo a získal značnou část důvěry občanů. Když jeho osobní popularita přetrvá a preference jeho nového subjektu předběhnou Smer, tak samozřejmě bude i sám sebe prezentovat jako toho pravého opozičního lídra.

Na mnoho lidí ale jeho postupná snaha odstřihávat se od Smeru působí nedůvěryhodně, protože – kromě posledních dvou let, kdy sice dával najevo odlišné názory, ale nedařilo se mu je prosazovat – byl naprosto spolehlivým představitelem Smeru. Nikdy proti jeho linii nevystupoval, se vším souhlasil, všechno schvaloval, byl velmi loajální… Jeho důvěryhodnost jako nového politického aktéra nebude až tak vysoká.

Co mu může nahrát, je kratší paměť lidí a chyby, kterých se může současná vládní koalice dopustit, a to především nejsilnější strana OĽaNO a její lídr Igor Matovič. Případné posílení Petera Pellegriniho může být pro Matoviče varovným signálem. V každém případě se tu etabluje nový aktér, na něhož si musí premiér i celá vláda dát velký pozor.

Pellegrini je ve Smeru od roku 2000 a proti svému stranickému šéfovi se začal částečně vymezovat až jako premiér, kam jej Fico instaloval před dvěma lety po vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Došlo mezi nimi k osobním neshodám, nebo je to jen mocenský zápas? Když jej Fico vyslal do funkce předsedy vlády, asi těžko čekal, že se mu takto „vzbouří“ a ze strany odejde.

Přesně tak. Když v březnu 2018 Pellegrini nastoupil do funkce předsedy vlády, byl v podstatě jakýmsi Ficovým delegátem, který počítal s tím, že Pellegrini povládne tak, aby neškodil ani jemu, ani Smeru, a naopak vytvořil vhodnější prostředí pro silnou pozici Smeru. To se sice nestalo a Smer o moc přišel, ale mezi Ficem a Pellegrinim nedocházelo k viditelnějším problémům.

Jak už jsem zmiňoval, na některé otázky měli trochu jiné názory. Pellegrini například nesouhlasil s prodloužením moratoria na zveřejňování předvolebních průzkumů až na 50 dní před volbami, to pro něj bylo nepředstavitelné. Přestože s tím jako předseda vlády nesouhlasil, celý poslanecký klub Smeru hlasoval pro. Dále se neshodují například v otázce radikální rétoriky.

Říkalo se, že mezi nimi na zasedáních Smeru docházelo k nějakým verbálním přestřelkám, v pozadí hrál velkou roli boj o moc. Osmnáct let byly vztahy mezi nimi opravdu dobré, Pellegrini se za tu dobu dostal ze subalterních pozic až do úřadu premiéra. Začínal jako poslanecký asistent, byl regionálním zástupcem Smeru v Banské Bystrici... Vypracoval se i díky Ficovi.

Ten určitě nepočítal s tím, že to Pellegrinimu vyjde. On sám se potřebuje zachránit, zatímco Pellegrini se v současnosti potřebuje od Smeru odpoutat. Zjistil, že má podporu a že má na své straně část stranického aparátu, takže si situaci vyhodnotil tak, že bude pokračovat v politické kariéře sólo.

Je mezi těmito subjekty možná nějaká budoucí koaliční spolupráce?

Úplně bych to nevyloučil, zatím si ale musí vybojovat zápas o svého voliče, aby měly dostatečnou podporu. Myslím, že jsou slučitelné. Dnes vidím mezi Ficem a Pellegrinim největší rozdíly v rétorice, například v otázce nacionalismu a fašismu.

Pellegrini se profiluje jako skutečný antifašista a nikdy s Kotlebovci nekoketoval, zatímco Fico v poslední době nejenže vyslovuje názory blízké Kotlebovcům, ale jejich názory i obhajuje. V tomto je mezi nimi rozdíl, který však není nepřekonatelný. Na tom slovenská politika nestojí a nepadá.

‚Jakákoliv koalice‘

Pellegrini při oznamování svého odchodu ze Smeru řekl, že sociální demokracie nesmí na Slovensku zůstat v opozici. Kde bude případně hledat spojence? Bude preferovat koalici se Smerem nebo třeba s některými vládními stranami, jež jsou ale převážně pravicové?

Fico ani Pellegrini nejsou sociální demokracie a používání této nálepky je z jejich strany absolutně falešná věc. Smer není sociální demokracie a ani nová strana, která vznikne, podle mě sociální demokracií nebude. Je to jen nálepka.

Myslím, že vstoupí do jakékoliv koalice tak, jako Smer několikrát vstoupil do koalice s národovci SNS (Slovenská národní strana) nebo se zločineckou stranou HZDS (Hnutí za demokratické Slovensko) Vladimíra Mečiara. Vstoupili by do jakékoliv vládní koalice, která by jim umožnila být u moci – vládli i s maďarskou spíše pravicovou stranou Most-Híd, kterou dříve kritizovali.

Ať už jde o Fica, nebo Pellegriniho, tak vstoupí do každé koalice, která je přijme, a možná i spolu. Zřejmě nevstoupí do koalice jedině s fašisty, i když u Fica bych ani toto na sto procent netvrdil.

Osobně si ale myslím, že Smer už nikdy nebude součástí žádné vlády. Je absolutně za zenitem a je otázkou, zda vůbec přežije. Smer se stal tak toxickým, že už s nimi nikdo do koalice nevstoupí, i když oni by šli snad s každým.

Vypadá to tedy, že Smer čeká podobný osud jako Mečiarovo HZDS?

Smer momentálně směřuje směrem k opakování osudu HZDS v tom smyslu, že politicky nepřežije svého lídra. Dokud je lídr silný, je silná i strana, ale ta postupně chřadne, ztrácí podporu, nakonec i zanikne. V obou případech jde o stranu, kterou její lídr založil, vypiplal, vtiskl jí tvář, určoval její hlavní linii… Taková one man show.

Když řádně nefungují mechanismy změny na vedoucích pozicích, které vždy potvrzují, že je strana schopná aspoň nějaké personální regenerace, tak se nevyhnutelně dostává do stagnace. Pravděpodobnost, že taková strana přežije po odchodu svého lídra, je velmi malá.

Jaká je budoucnost Roberta Fica? Už mu nevyšly dva plánované únikové manévry – v roce 2014 jako favorit prohrál prezidentské volby a loni se snažil stát ústavním soudcem. Co ho čeká?

Když bych měl odpovědět stručně, řeknu, že bude rád, když odejde bez trestněprávních následků. Možná ne ani úplně ve formě trestního stíhání jeho osoby, k tomu dojít nemusí. Už ale chodí na policejní výslechy ohledně kauz, které souvisí s jeho aktivitami, což je pro něj velmi nepříjemné. Nyní už možná lituje, že neodešel v době, kdy ještě odejít mohl.

V prezidentských volbách dostal na frak, to byla těžká porážka. Následně celou politickou scénu vystresoval svým záměrem přesunout se na ústavní soud. Fico chtěl ústavnímu soudu dokonce „velet“ jako jeho předseda, ne být jen jeho řadovým členem. Kdyby mu Pellegrini odtáhl voliče, stále mu ještě může zůstat nějaká desetiprocentní strana věrných, díky níž bude moci v parlamentu zůstat. Nakonec ale bude muset politickou kariéru ukončit, nebude mít dostatečnou podporu. To bude logické završení.

Fico je zahnán do kouta

Jak dlouho tento proces může trvat?

Může se to odehrát během tohoto volebního období, ale může to být také velmi rychlé. Nevíme, co všechno se stane okolo těch různých kauz, které kolem Fica jsou a v nichž figuroval alespoň jako politický aktér. To se může podepsat i na zbytku elektorátu, který mu zbývá, a může to způsobit rychlé ukončení jeho politického života.

Člověk se té paralele s Vladimírem Mečiarem a jeho pozdním obdobím politické kariéry opravdu neubrání.

Ano, je to vidět na tom, jak se Fico chová – stává se čím dál tím agresivnější. Na jedné straně to chápu. Je zahnaný do kouta, proto reaguje tak agresivně a musí to opravdu prožívat.

Není to ale náhoda, na slovenské politické scéně se za posledních třicet let objevilo mnoho různých politiků. Do takovéto situace se jich ale zatím dostalo jen pár – v nejviditelnější podobě Vladimír Mečiar. Dále bývalý lídr SNS Ján Slota, který se ale rychle stáhl a byl mezitím trestně stíhán za věci nesouvisející s politikou, ale spíše s jeho osobními excesy. Do této společnosti se postupně dostal i Robert Fico. Lze to brát jako trest za vlastní selhání, chyby a neschopnost vyhodnotit situaci a opravdu odejít v době, kdy má ještě nějakou důvěru a kredit, což už teď podle mě nemá.